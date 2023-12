Fey: «El diagnóstico de la municipalidad no es alentador, no sé si decir que está desordenada o es un desastre»

Así lo afirmó Marcos Fey, intendente electo de Malagueño, quien durante la mañana de este miércoles 27 de diciembre, dialogó con el equipo periodístico de «Todo Pasa» y realizó un balance de sus primeros días al mando de la localidad vecina.

«Hemos tenido oportunidad de indagar en varias cuestiones. El diagnóstico inicial de la municipalidad no es alentador, no sé si decir que está desordenada o que es un desastre…Hay muchos agentes municipales que no saben cuál es su relación con la municipalidad, cuál es su función, quién es su jefe…En la nómina hay 611 cuando en el acta de transferencia son 250. Desde el punto de vista económico han dejado una deuda de más de 180 millones de pesos a corto plazo y diferida a marzo del 2024» analizó Fey.

«Somos optimistas y ya hemos tomado algunas decisiones que nos dan certezas para el primer semestre del 2024. Si no hay papeles que comprueben la deuda no la tenemos en cuenta, dejamos de pagar horas extras que no se hacían. Dispusimos el control de todo el parque automotor y ya tenemos un cronograma del manejo del combustible. En compras estaba todo desorganizado, cualquiera compraba cualquier cosa y esto nos está generando algún nivel de ahorro para los próximos 6 meses» detalló.

Sobre el Presupuesto y Tarifaria 2024, contó: «En términos generales el presupuesto tuvo un incremento, entre ingresos y egresos fue del 130/140 %, con algunas partidas que hemos reforzados. La primera lectura lo hizo el concejo saliente y la segunda lo harán mañana y hemos podido hacer algunas modificaciones en base a nuestras proyecciones. Se aumentaron las compras de insumos para desarrollo social y salud son prioridad, al igual que seguridad y educación. En cultura y deportes hemos intentado incrementar, porque no se venía trabajando bien». «Con la escuela de verano hemos tratado de mantener los precios parecidos al año pasado para que todos puedan acceder, ahora se desarrolla en dos polideportivos para ampliar la capacidad» agregó.

«Además de todo lo que supone el DNU 70, somos optimistas y estamos concentrados en pasar la tormenta de los próximos seis meses y hemos tratado de mantener algunas prioridades».

Sobre la inseguridad y la nueva ley provincial, expresó: «Una de nuestras propuestas era crear la Policía Municipal y esas ideas se vieron reflejadas en la nueva ley. Muchos piensan que es deslindarse de parte de la provincia pero de hecho ya las municipalidades están cumpliendo esa función. Esto nos da un marco jurídico y estamos creando la nueva orgánica, la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, cuya principal función es adaptar la Seguridad Ciudadana a la nueva ley».

Con respecto a lo bueno en este comienzo, contó «La alegría que hoy tenemos es que nos podemos dedicar al 100% a ésto, trabajamos 12/14 horas por día. El equipo que me acompaña se ha adaptado rápidamente y van identificando los problemas. A mí me gusta caminar y recorrer los barrios y reencontrarme con los vecinos. Hicimos el cierre de año con los adultos mayores, con una banda de jazz en una iglesia y fue hermoso. Lo malo: hemos estado trabajando con mucha intensidad, tratando de mantener el servicio de agua, por ejemplo y el 24 a las 18 horas sufrimos un daño en la toma de agua del Dique San Roque que abastece a tres barrios, un vandalismo. La bomba funcionó en seco durante 40 minutos. Identificamos a la persona que lo hizo y estuvimos hasta las 20 horas en la Fiscalia. Pusieron en riesgo la provisión para 10 mil habitantes. Agradezco a todos los trabajadores que ese día se pusieron a disposición y solucionaron el problema».