Ficha limpia: «Queremos adecuar la terminología legal para que quede clara la ordenanza»

Durante la jornada de ayer en el Concejo Deliberante, el bloque de Hacemos por Córdoba decidió no tratar el proyecto de Ficha limpia, por lo cual no salió aprobada la ordenanza. Roberto Urreta, miembro del bloque oficialista, dialogó con el equipo de Todo Pasa para explicar el por qué de la situación. “Nosotros estamos totalmente a favor de Ficha limpia. Lo que queremos hacer es adecuar la terminología legal. La idea es sacar este proyecto por unanimidad para que quede claro la condena y la numeración de los delitos dolosos”, fundamentó el edil.

Jurídicamente, desde que se sancionó nuestra Carta Orgánica, existe la ficha limpia, la cual exige que para ser funcionario del Estado, la persona no debe tener condenas por delitos dolosos ni tampoco tener causas elevadas a juicio por delitos contra el Estado, cualquiera sea su orden. El concejal explicó que en cuanto al apartado de delitos dolosos, la propuesta es poner el listado de los mismos, mientras que la sección que habla de causas elevadas a juicio, se dejaría vigente el punto el cual plantea que cuando un candidato posee una causa imputada, aún sin sentencia, no puede ser candidato. “Queremos darle la redacción correcta para que quede totalmente claro. Es un proyecto mucho más amplio que la propuesta de Alta Gracia Crece, ya que ellos plantean un delito doloso con condena de segunda instancia, mientras que nosotros creemos que con una condena en primera instancia es suficiente. Si estás condenado o en una causa elevada a juicio por un delito contra el Estado, entiendo que el estado de procesado la persona no estaría en condiciones de ejercer o presentarse a un cargo público”.

Con respecto a la justificación que dio el edil para no tratar el proyecto durante la sesión de ayer, Urreta aclaró que fue una decisión de todo el bloque. “Lo que tenemos que hacer es adaptar el artículo 69 dentro del Código Electoral, dándole una ubicación jurídica correcta. No sé si nos reuniremos, pero estamos totalmente de acuerdo con el proyecto”.