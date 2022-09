Fin de semana complicado para los pilotos altagracienses

Este fin de semana la localidad de Laguna Larga, recibió la sexta fecha del campeonato provincial “Héroes de Malvinas 40 Años” que fiscaliza la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba.

Finalmente fueron 102 las tripulaciones habilitadas para recorrer 8 pruebas especiales con 98 kilómetros de velocidad lanzada.

De la competencia fueron parte Walter Candiotto a bordo del Fiat Siena en la N7 y Mariano González en la N1 con el Ford Fiesta.

Walter después de dos competencias en la que no pudo terminar, en esta oportunidad pudo pelear el tercer puesto, pero alguna complicaciones lo delegaron al cuarto lugar. Me fue bien, vamos a decir bien, terminamos cuartos al final, llegamos a estar terceros y después tuvimos un problema que se nos rompió la triseta en el último tramo. Pero contentos por que pudimos terminar, veníamos sin terminar en dos carreras y aparte no perder tantos puestos. Ahora vamos por más. Le decía a RESUMEN Candiotto.

Por el lado de Mariano quien en la competencia de San Francisco no había corrido, en Laguna Larga tuvo también algunas complicaciones en su auto, que no lo dejaron terminar de la mejor manera. “Se nos salió el palier y quedamos últimos el sábado, tuvimos que reenganchar el día domingo y empezamos a pelear de abajo y veníamos bien y en un tramo se me rompió un extremo y quedamos a pata. Estábamos lejos de la punta pero veníamos peleando, así que bueno será para la próxima”. Expresaba González.

La próxima fecha será entre el 15 y 16 de octubre en Rio Tercero.