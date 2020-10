Finalmente los gastronómicos no abren sus puertas esta noche

Ayer, luego de que se conociera la extensión de las medidas que restringen la circulación en Alta Gracia, los gastronómicos afirmaron a RESUMEN que abrirían de todas formas. Hoy, en horas del mediodía se dirigieron al Ejecutivo Municipal y se reunieron nuevamente con el Intendente Torres, quien les comunicó que si abren serán multados.

Ante esto, los gastronómicos decidieron no abrir sus puertas y no poner en más riesgo, sus bares y restaurantes. Una de las personas que estuvo en la reunión expresó a RESUMEN: “Nos pusimos de acuerdo en no abrir porque nos quieren multar y hasta clausurar el local, y sobre que estamos mal económicamente y con deudas no estaría bueno generar más deudas aún”.

El malestar en el sector es notorio y mientras algunos estaban dentro del Ejecutivo reunidos con el Intendente, quienes estaban afuera expresaban su repudio a la falta de palabra de Torres.