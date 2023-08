Flamand: «El municipio debe cumplir con el cupo de 5% de personas con discapacidad en planta permanente»

Flamand manifestó en el aire de la 88.9 que le gusta el cargo de tribuno de cuentas: «es un lugar lindo, me gusta el tema control del presupuesto municipal y de paso ver cuánto se gasta en discapacidad».

Miryam Flamand pertenece al Observatorio de Discapacidad local (ODIS). A partir de su experiencia, ha realizado un diagnóstico sobre la temática discapacidad en la ciudad: «La municipalidad debe cumplir con un 5% de cupo de personas con discapacidad en planta permanente. Hay que empoderar los consejos municipales, tanto el de la mujer, el de niñez y el de discapacidad que han desaparecido o no están funcionando como deben. Se debe conformar el de accesibilidad y se le debe dar participación de personas con discapacidad, que puedan hacer acciones, capacitaciones por ejemplo. Otra de las temáticas es la falta de profesionales en salud mental: falta personal para tratar a los niños que quedan fuera por falta de obra social, para rehabilitaciones, para sacar el Certificado Único de Discapacidad, primero tenés que tener turno con un neurólogo que luego debe derivarte a otros doctores».

Por su parte, Roberto Ares, afirmó que faltan pediatras: «no se ha contratado personal suficiente. Nosotros queremos descentralizar la salud: se está centralizando todo en el Dispensario n°3 y en el próximo Centro Pediátrico. En el hospital Illia atendemos entre 150 y 200 personas que no encuentran soluciones en los dispensarios, ya que el 3 le queda lejos a los vecinos de barrio Parque San Juan, por ejemplo. Pensamos que cada dispensario debe ser un centro de salud con profesionales de cada especialidad. Hay barrios en los que hay más niños y allí necesitamos un pediatra. Si hay adultos mayores llevemos un gerontólogo. Y que en todos haya un meédico referente o de cabecera, que conozca el sector, saber si tiene agua por ejemplo. Además los sueldos son miserables».

«No se entiende como siguen buscando profesionales cuando en Alta Gracia hay una población de 500 médicos: esto es porque los contratos son precarios o son monotributistas o becados. Estaría bueno que puedan dedicarle más horas, hay voluntad pero los contratos son malos. Creo que hay recursos, el 95% de los vecinos paga los impuestos, se podría pagar bien a los trabajadores de salud, pero no es prioridad» agregó Ares. Por su parte, Flamand expresó: «Para nosotros es un eje fundamental. En Parque Virrey tienen gas pero no agua. Debe haber un médico referente que sepa y conozca el barrio. Hay familias que tienen una persona con discapacidad sin certificado que no saben cómo hacerlo por ejemplo». El médico dijo también se debe tener conexión con el hospital, que cada vecino encuentre la respuesta dentro de su barrio y se deben ampliar los horarios de los dispensarios.

Flamand aseguró que se deben abrir los espacios de participación: «son asesores del intendente en estas temáticas y que yo sepa, no están funcionando como deben. Recordemos que el 15% de la población tiene una discapacidad, un 5% es física y faltan rampas en donde están ubicadas las instituciones que trabajan con discapacidad».

Finalmente Ares aseveró que sus propuestas son factibles y que la lista está formada por profesionales y especialistas en diferentes ámbitos, «se trata de una lista participativa, representativa, de los barrios, de salud, de discapacidad, con profesionales y comerciantes».