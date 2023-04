Fondo Limpio: buzos limpiarán el embalse de Los Molinos

El Foro de los Ríos es el principal organizador de la jornada donde se llevará adelante la tarea de limpiar el Embalse Los Molinos, e invita a toda la comunidad a participar. A su vez, la Comuna de Villas Ciudad De América, colaborará con el evento con personal comunal, un camión, ambulancia, y un aporte económico de $70.000. Marcelo Colombati, representante de la comuna, comentó lo siguiente: “El Foro de los Ríos viene trabajando hace bastante tiempo y cuenta con una subcomisión que se encarga del saneamiento del lago Los Molinos. Dentro de ello, hay una actividad nueva llamada Fondo limpio, que se realizará mañana a partir de las diez de la mañana y se hará con buzos de toda la provincia en las costas de Villas Ciudad de América, que estarán colaborando con la limpieza del lago”.

Se trata de una actividad de concientización, educativa, que busca reducir el impacto ambiental que genera el ser humano. El cronograma comenzará a las 10 hs, con la actividad de buceo en las costas, que luego continuará a las 15 hs en la zona de Potrero de Garay. Por último, se realizará la entrega de certificados a los participantes a las 17 hs, y contará con la presencia del Secretario de Ambiente de la Provincia.

Con respecto a la situación del Lago, Colombatti expresó a Todo Pasa: “Es una situación crítica. No nos olvidemos que es un embalse, no es un río donde entra y fluye el agua, sino que se estanca. En los últimos 5-6 años, hemos tenido una sequía muy importante y el agua ha estado muy estancada. Todavía hace falta mucha lluvia para llegar al nivel del vertedero, que no va a llegar este año porque ya no tenemos lluvias importantes. El proceso de eutrofización no puede modificarse en el corto plazo, pero lo que sí podemos hacer es disminuir la contaminación. Hay medidas que van paleando el proceso, pero no tiene vuelta atrás”. Como conclusión final, el bombero voluntario señaló que la educación y la prevención son la base fundamental para evitar cualquier tipo de hecho que dañe al ambiente a futuro.