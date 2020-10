Francisco, la cara de un Estado ausente

No es la primera vez que se lo ve deambulando por la ciudad y alrededores. No se trata de una persona más en situación de calle; se llama Francisco y es alguien que padece problemas psiquiátricos, aunque es pasivo.

Su caso es uno más que deja al descubierto la ausencia del Estado. El hombre no tiene familia directa en Córdoba y se cree que tampoco en el país. Ha estado parando una y otra vez en Villa del Prado, en la casa de una familia que de buena voluntad lo hospeda cada vez que le dan de alta en los neuoropsiquiatricos. Sin embargo, por su condición, el hombre vuelve a irse, abandona su medicación y se desorienta.

“Nosotros hemos agotado todas las alternativas con él pero nadie nos da una solución definitiva”, sostuvo Florencia, vecina de Villa del Prado quien conoce al hombre desde hace muchos años y junto a su familia le brindan su hogar cada vez que le dan de alta en algún neuro.

“El no es familiar nuestro pero lo conocemos desde hace años. No es una persona violenta ni agresiva, solo está enfermo y necesita ayuda. Sabemos que tiene una hermana en Buenos aires pero jamás se hizo cargo de él”, agregó la mujer.

Francisco no recibe ayuda de ningún tipo, tampoco tiene pensión ni ningun otro beneficio previsional. Por la nueva Ley de Salud Mental, no puede permanecer mucho tiempo internado, por lo que lo estabilizan y vuelven a regresarlo a la calle.

“Yo no tengo problema de que este en mi casa pero él se va y yo soy una persona grande, no puedo retenerlo. El necesita que lo internen definitivamente. He hablado con asistentes sociales que tienen su caso, acá en Villa del Prado y hasta en La Plata donde también estuvo internado pero nadie hace nada por él. Es muy triste porque es una persona muy buena, para nosotros es como de la familia, pero cuando se pierde ya no podemos hacer nada por él”, culminó Florencia.

Ahora, el hombre está internado en el Hospital Illia, y la policía reportó su caso para que alguien reclame su paradero. No obstante, la realidad es esta, la de alguien desprotegido totalmente por el Estado que necesita ayuda.