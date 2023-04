Franco Novillo se trajo cuatro medallas del Argentino de Natación Master

Una vez más el nadador altagraciense Franco Novillo tuvo una destacada actuación en un torneo, en esta oportunidad en el Argentino de Natación Master, que tuvo lugar en el Club Atlético Estudiantes de Paraná con más de 600 nadadores inscriptos.

“Fui buscando marcas no podios” decía Franco a RESUMEN luego de la competencia, pero lo cierto es que el nadador clasificado al Mundial de Natación Master que se llevará a cabo en Fukuoka, Japón, se trajo 4 medallas en total del torneo.

“La primera jornada corrí fue 100m espaldas no me fue como esperaba, repetí el tiempo que ya tenía (1,07m), tuve un par de problemas en las vueltas, arranqué el torneo medio trastabillando, ese mismo día corrí una posta por equipos, quedamos primeros, quedamos a un segundo del record que era nuestro, quedamos primeros”. Agregaba Novillo.

En las demás competencias que tuvo fueron los 100m libres donde se ubicó tercero con 56.30s, bajando la última marca que había sido 57.10s. “Se me escapó el primer y segundo puesto ahí, tocamos los tres prácticamente juntos, pero lamentablemente me tocó terminar en tercer lugar, pero estuvo muy buena muy peleada, de hecho la compartí la carrera con un amigo, así que estuvo muy entretenida”.

“El tercer día que nadaba los 50 libres fui muy confiado, repetí marca, no pude bajar, estaba muy frustrado ya me quería volver, por eso estaba re embolado”. Enmarcaba Franco sobre el último día de competencia, pero como se dice el deporte siempre te da revancha. “Al final de ese día me toco correr un posta por relevos y me toco cerrar los 50libres, era tal la presión que teníamos, veníamos tan jugados con el equipo de al lado, veníamos peleando la carrera me tocaba cerrar a mí, tire 24.7s que es la marca que venía buscando hacer”.

Por ultimo habló sobre lo que hay que mejorar de cara al Mundial de agosto. “Sé que hay que pulir cosas todavía, tengo cuatro meses más para seguir puliendo, y lo bueno que rescato y positivo del torneo no tengo un techo, y lo bueno que hay cosas para mejorar y pueden salir las cosas bien para llegar de la mejor manera”. Concluyó.