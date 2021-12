Frente Cívico: cambio de sede y capacitaciones

La nueva y antigua ubicación de la sede es Mosconi 441. Antigua, porque allí funcionó el búnker en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para legisladores y senadores, el 14 de septiembre pasado. Se trata de la vivienda de Mondino, que fue reacondicionada para separar de un lado su morada personal y por otro el salón que es y será utilizado partidariamente.

«Hemos cambiado la sede ya que nos quedaba chico para lo que estábamos proyectando, ya pensando en reuniones, capacitaciones, en la juventud. Buscábamos una casa no un local comercial y ante el apuro, ya que no encontrábamos lo que buscábamos, lo mudamos a una parte de mi casa» explicó la representante del Frente Cívico en Alta Gracia, a los integrantes del equipo de «Todo Pasa» FM 88.9.

La primera actividad será un encuentro para la capacitación de dirirgentes políticos, en la cual disertará Sergio De Zan, «se trata de una introducción solamente para que a los que le guste esta temática, comiencen el año que viene con una capacitación más larga. También la queremos hacer virtual». La misma se desarrollará este lunes 6 desde las 19 horas en Mosconi 441.

Sergio Enrique De Zan es ex-Jefe de División de Sistemas de Contabilidad General del Ejército, ex Jfe del Servicio Administrativo Financiero del Hospital Militar Central, ex Subdirector General de Administración y Finanzas del Estado Mayor del Ejército y ex Director General de la Intendencia del Ejército Argentino.

Las temáticas de la disertación, son: