Fudiag-Mag goleó y sigue de buena racha en el Torneo Provincial

Pasó una jornada más de la Liga Provincial de Básquet en Silla de Ruedas disputandose la séptima fecha, en esta oportunidad se llevó a cabo en el Polideportivo General Bustos.

Fuediag-Mag, logró un importante resultado, quedandose con la victoria por 64-6 ante Derechos Sobre Ruedas, logrando así una nueva victoria en el campeonato provincial.

Noe fue el unico partido que se disputó, Poeta Lugones 50 vs Halcones 23; Halcones 12 vs Devoto 43; Sica 44 vs Poeta Lugones 34.

Las posiciones dicen que Poeta Lugones con un partido más tiene 14 pts, seguido por Fudiag-Mag con 13, seguidos por Sica con 12, Derechos Sobre Ruedas 9 al igual que Devoto.