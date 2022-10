Fue estafada y solicita ayuda

Noemí Giménez, oriunda de la localidad vecina, pero que trabaja como naranjita sobre calle Mateo Beres y Urquiza de Alta Gracia, fue engañada y sufre las consecuencias.

«Yo sufrí una estafa en el 2021. Recurrí a un abogado que no pudo hacer nada porque supuestamente yo dí la autorización» comenzó su relato Giménez.

«Una mujer que vive cerca de mi casa, llamó a la tarjeta del Banco de Córdoba y dio mi número (la clave) y pidió un préstamo de 700 mil pesos por el cual hoy me quieren embargar mi vivienda. Esta persona también me robó la plata que me dio el ANSES para arreglar el baño, unos 65 mil pesos» continuó la naranjita.

La víctima contó también que vivía en Alta Gracia ya que trabaja aquí, pero la situación económica la llevó a volver a Villa Parque Santa Ana donde tiene su morada. Tiene hijos pero vive sola, es analfabeta y tiene una discapacidad motriz. Mañana se acercará a la oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad de Alta Gracia, para solicitar ayuda a su director, Duilio Silva.

Giménez pide ayuda para poder frenar el embargo, un bastón para poder caminar. El CBU para colaborar es 0720268388000044197290 (Banco Santander).