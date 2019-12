Fue tras el caballo que le robaron y lo halló muerto electrocutado

“Sady” fue la mascota de una familia de Villa del Prado por casi 10 años. El sábado 17 de diciembre, y tras una larga búsqueda, Graciela, su propietaria, encontró al caballo en una villa de la ciudad de Córdoba, en pésimas condiciones y muerto por electrocutamiento.

Sin embargo, antes, la mujer había pasado por varios lugares hasta encontrarlo. El animal había sido sustraído alrededor de las 18 hs del 11 de diciembre del campo donde solía pastar. Su cuidador, lo había dejado por la madrugada y cuando fue a buscarlo ya no estaba.

Graciela, casi de inmediato, difundió el hecho por diferentes grupos de whatsapp y facebook y eso la llevó al paradero del animal, pero lamentablemente, ya era tarde. “Vecinos de campos aledaños me pasaron datos sobre un carro que había salido de madrugada y llevaba un caballo tobiano. Junto a él iban varias personas más a caballo. Incluso después otro vecino me dijo que el animal había sido llevado a barrio Zepa B en Córdoba, entonces me fui con mi marido, el cuidador del animal y el padrino de mi hija que es policía“, relató la mujer en diálogo con RESUMEN.

Cuando arribaron a la casa del supuesto ladrón, quien si bien vive en Villa del Prado también tiene un domicilio en ese barrio de Córdoba, se encontraron sólo con un animal pero no con el buscado. Sin embargo, allí comenzó la odisea y, con la ayuda de un policía que hizo de nexo entre la damnificada y algunos “conocidos” del barrio quienes podían aportar algún dato, la mujer se encontró con la desagradable sorpresa.

“Al animal lo habían tenido encerrado cerca de la comisaria de ese barrio, pero quien lo robó se lo vendió a otro y el caballo ya había pasado por varias manos. Al policía le fueron pasando fotos del caballo y sí, era él. Las fotos eran de cuando lo ofrecían a la venta pero después, nos dijeron que el caballo ya estaba muerto“, agregó la mujer.

La pesquisa la llevó a Graciela a Arguello y finalmente a Sol Naciente, una zona roja de la ciudad de Córdoba, donde apenas pudo ingresar. “Lo encontramos cerca de una cancha de carreras, ya estaba muerto y tenía signos de haber sido muy maltratado. El que lo compró lo encerró en un rancho donde supuestamente le agarró la corriente, según me dijeron”

“Sólo espero que esto no quede en la nada. Estamos muy tristes, sobre todo mi hija de tres años quien pregunta por él. Denuncié con nombre y apellido y hasta les di una foto de quien había sido pero el tipo sigue libre. Es muy injusto. Qué mas quieren?”, culminó angustiada la damnificada.