Fue un éxito la maratón de La Serranita

El día domingo se llevó a cabo una nueva edición de la maratón de La Serranita, en la cual tuvo la participación de más de 500 corredores de todo el territorio provincial que pudieron competir en las distintas distancias que había, 5, 10 y 21km.

“Fue una carrera muy dura con buen nivel de corredores, llegue cuarto en la general, primero en mi categoría de 35 a 39·. Le decía a RESUMEN, Gustavo Tapia uno de los corredores de Alta Gracia que se dio cita en la competencia.

A lo que agregó. “Fue una carrera muy dura y trabada, bien de sierras chicas, todos senderos, para mi gusto de las mejores carrera que corrí”.

Por ultimo agregaba. “La verdad que la corrí hace 4 años, en ese momento la corrimos en pareja con una amigo, habíamos salido segundo en la general. Esta vez fue individual, el circuito no fue el mismo, fue parecido pero me parecido más dura que cuatro años atrás. A crecido mucho el deporte, y eso me pone contento”. Concluyó.

Debido a la cercanía fueron muchos los corredores de Alta Gracia que participaron, con Maxi Mercader y Gera Gasparuti, que terminaron muy posicionados en las distintas categorías.