“Fue una experiencia muy linda y muy contento por llevar la copa para Alta Gracia”

El último fin de semana se disputó en Las Vegas el Mundial de Pádel en donde más de 450 padelistas de todo el mundo, se hicieron presentes en el país del norte con un solo fin, llegar al partido final y llevarse el tan ansiado trofeo.

El padelista altagraciense Santiago Mazzochi y el mendocino German Buenanueva salieron campeones en la categoría +35 venciendo en la final a Francisco Riveroll y Fernando Alarcón nacionalizados estadounidenses por 6-2, 1-6 y 6-2. Pero el camino para llegar ahí no fue fácil, todos iban con el mismo objetivo, quedarse con el título.

Lo primero y es donde se empiezan los nervios fue cuando comenzaron a llegar a las instalaciones del Hotel Planet Hollywood de Las Vegas el día sábado y en donde se alojaron todas las delegaciones. El día domingo se realizó el sorteo de los cuadros y los cruces.

Mazzochi feliz con la obtención dialogó con RESUMEN. “Arrancamos el primer partido contra Alemania, después fuimos pasando las rondas, tuvimos partidos duros en la semana, afortunadamente fuimos pasando de ronda. Llegando a semifinal con una pareja muy dura que era italiana jugaban muy bien, que venían de ganar partidos muy duros como España, y sabíamos que ese iba a ser un poco el quiebre del torneo y podíamos perder tranquilamente, pero el partido se fue dando muy parejo”. A veces en esas instancias los nervios, te pueden jugar una mala pasada. “Yo lo sufrí bastante ese partido, la noche anterior no pude dormir bien, estaba muy nervioso estuve con vómitos, estaba complicado con la cuestión de nervios, encima estaba muy firme en ese juego German y me volcaron todo el juego a mí y con los nervios se me hizo muy difícil jugarlo, pero sabía que tenía que aguantar y lo pude lograr y lo terminando ganando”.

Si de resultado hablamos fue un torneo en el que la dupla argentina estuvo bien plantada y pudo salir airosa de algunos resultados adversos. En la primera ronda le ganaron a Kim Olsson y Andre Schlyter por 6-0 y 6-1. Luego vendría la victoria ante Daniel Hahn y Oliver Strauss 6-1 y 6-2, ya en semis vendrían los italianos Emanuelle Fanti y Saverio Palmieri a los que vencieron 6-4 y 6-2.

Y luego de esa gran victoria ante los “Tanos” se vino el partido final y consagratorio. “La final fue contra una pareja de Estados Unidos, en realidad eran nacionalizados uno europeo y un argentino, Estados Unidos le pagaba para jugar el mundial en esta categoría. Se dio un primer set parejo, quebramos en el 4 iguales y lo ganamos 6-4. En el segundo ellos atacaron más la red, nos ganaron la red y nos ganaron 6-1 y parecía que se nos escapaba. Nosotros entramos con la mentalidad de ganar todos los puntos en el tercer set todo lo que tuviéramos. Se nos dio que en el 2 iguales pudimos quebrar y ellos perdieron un poco la concentración se pusieron nerviosos por que se les escapaba el partido y bueno lo terminamos cerrando 6-2 en un partido bravísimo y terminamos saliendo campeones de la categoría +35”.