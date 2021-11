«Fui el único caso: trabajé 31 años en el mismo lugar, la Secretaría de Gerencia del Banco de Córdoba»

Zejdlik, de 75 años, nos recibió en su casa de barrio Norte, en la tarde de este sábado 6 de noviembre, cuando se celebra el Día del Bancario.

Fue empleado bancario entre la década del setenta y el año 2000, durante 31 años ocupó el cargo de Secretario de Gerencia, tratándose del único caso que mantuvo su lugar durante toda su carrera, ya que todos los empleados son rotados. El último mes fue gerente del banco y finalmente se jubiló.

El hombre contó a RESUMEN que el trabajaba como artesano de cristales-unos objetos muy bellos, por cierto- hasta que su papá se cruzó con un «paisano checoslovaco que era amigo del presidente del Banco de Córdoba y le pidió trabajo para un sobrino-lo cual era mentira, ya que era su hijo- que estaba en la desgracia». Fui, rendí y entré.

Según su relato, él se encargaba de evaluar el patrimonio del cliente, que maniobra quería realizar, si podía, si tenía las garantías suficientes y que tipo de préstamos se le podía hacer: «Yo era técnico: les hacía la declaración de bienes y en base a ello les asignaba un crédito a sola firma, o con garantía, o con hipoteca, yo les daba el margen que podía tener ese cliente, de acuerdo al monto y a los ingresos-con comprobantes- que tenía por mes».

Recordó con cariño a varios compañeros y compañeras que ya fallecieron: Viviana Picco, Carlitos Ratti y Diamante.

Narró una anécdota escalofriante y estremecedora: «Yo trabajaba junto al abogado del banco, Ballesteros. Un día ingresó un cliente desesperado, diciendo que le apurara la transferencia de la casa que acababa de comprar porque la vendedora era una viejita que en cualquier momento se moría. Cuando lo dijo, yo sentí un escalofrío y luego me enteré que el hombre había fallecido».

Su otras pasiones: la iglesia y la radio

«Yo predicaba la iglesia evangélica, si bien no me hacía falta vivir del diezmo. Tenía dos programas en radio Alta Gracia 103.3: ´Misterios y Revelaciones´ y el ´Anecdotario Bíblico´. Finalmente me quedé solamente con uno, con el primero. Cuando comenzó la pandemia dejé de ir» cuenta.

Ingresó al medio de comunicación a través del Puly Álvarez, quien trabajaba con su esposa Miriam en la Municipalidad. Miriam le contó a Puly sobre su esposo y sus conocimientos sobre el evangelio. «Puly me dijo que estaba cansado de escuchar una sola campana, la iglesia católica y me ofreció hacer un programa de radio. Jamás me imaginé que iba a hacer radio. Luego rendí y tengo el carnet de locutor». Permaneció cuarenta años en la radio y fue compañero de Cristina del Pino, Eduardo Noelack, Puly Álvarez y Miki (Mikichi).