Fútbol: Juega la Selección Argentina

El conjunto que dirige Lionel Scaloni y que lidera su capitán Lionel Messi, enfrentará a Chile por la séptima fecha de las eliminatoria sudamericanas, rumbo al Mundial de Qatar 2022. La competencia se reanudará luego de casi siete meses de inactividad producto de la pandemia por coronavirus.

El encuentro se diputará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, desde las 21 hs y lo transmitirá TYC Sports y la Tv Publica.

En el conjunto albiceleste se va a dar el debut del defensor cordobés, Cristian “cuti” Romero y del arquero Emiliano Martínez. “Desde que estamos acá le dimos un montón de oportunidades a los chicos. Lógicamente es el sueño de cualquier jugador. Hay que tomarlo de forma natural y disfrutarlo. Tienen que sacarse ese peso porque es solo un partido de fútbol. El jugador tiene que saber que hay infinidades de cosas más importantes que un partido. Tienen que hacer lo que mejor saben hacer. Son jugadores interesantes y que nos pueden aportar cosas. Que lo disfruten porque les va a quedar para siempre”. Declaró Scaloni en conferencia de prensa

Dos que no viajaron a Santiago del Estero son Franco Armani y Gonzalo Montiel. “Tengo que recalcar que Franco Armani y Gonzalo Montiel no pueden viajar porque sus PCR siguen dando positivo. El gobierno de Santiago del Estero no permite entrar a personas positivas. Para nosotros es una decisión muy difícil porque no pudimos contar con él hasta último momento. Desde hace días estamos con esta incertidumbre, lo lamento por él, incluso porque no puede viajar con sus compañeros. Es una decisión que nos fue llevando para ese lado. Los arqueros son todos de gran nivel, incluso el de Emiliano. Acá no tuvimos otra opción, era cuestión de días. Creemos que Emiliano es el que está mejor ahora ante la baja de Franco”.

Argentina marcha segunda en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas con 10 puntos, detrás de Brasil con 12. Hay que recordar que la quinta y sexta fecha de las eliminatorias que se debían disputar en marzo del 2020, no se pudieron realizar, ya que Alemania e Inglaterra, no cedieron sus jugadores producto de la pandemia de coronavirus. Dichos partidos se disputaran, en el mismo mes del 2022.

Probables Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Juan Foyth, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lucas Ocampos; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Angel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Pablo Galdames y Luis Jiménez; Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. DT: Martín Lasarte.