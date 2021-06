Fútbol: Pavón ¿se va o se queda?

Olympique de Marsella, quien conduce técnicamente el Argentino Sampaoli, realizó una oferta formal por el 50 porciento del pase del cordobés Cristian Pavón.

El equipo Francés, ya había tenido en su órbita hace unas semanas al jugador oriundo de Anisacate, en un hipotético trueque entre Pavón y “Pipa” Benedetto. Pero el ex Boca ya aviso que su deseo es seguir en Europa, ya sea en el Olympique, o en algún otro equipo del viejo continente.

Boca no vería con malos ojos la venta del 50 porciento, siempre y cuando sea una oferta que los convenza. La situación de Pavón en Boca es compleja, ya que su contrato finaliza en junio de 2022, y no renovaría su vínculo. De no venderlo en este mercado de pases, podría quedar con el pase en su poder.