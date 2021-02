“Estamos lejos de tener privilegios como dice Ortiz, estamos reclamando cosas esenciales”

La noticia de la mañana fue sin duda el triste episodio en el que un trabajador municipal decidió encadenarse en Plaza Mitre para visibilizar una situación de atropello y discriminación que, según dice, sufre por parte de sus jefes. Otra vez, hablamos de la polémica en maestranza, el área de Pablo Ortíz, la cual desde hace un tiempo está en el ojo de la tormenta por supuestas fricciones para con sus trabajadores.

El hombre aguardó la llegada del referente del sindicato Gabriel Medina para contar el porqué de esa decisión y juntos, y en presencia de la Viceintendenta Municipal, Cristina Roca, dialogaron por algo mas de una hora.

En diálogo con RESUMEN, Medina fue claro con el reclamo de este trabajador, pero también se refirió al conjunto de los empleados y se mostró duros con los dichos de Ortiz en la 88.

“Hasta que me pude interiorizar de la situación me tomó con mucha sorpresa. Iba camino a la Capital y me llegaban los mensajes y las llamadas, lo primero que pregunté fue por la salud del trabajador y al principio me dijeron que estaba descompuesto y regresé. El compañero quería hablar conmigo y con alguna autoridad que no fuesen los jefes directos de él. Le pregunté si se sentía bien y me dijo que estaba un poco mareado, así que lo invité a charlar al Municipio”, inició el Secretario General de Sitramag y continuó: “respetamos la decisión del compañero de haber reclamado, no es para analizar si fue exagerada su medida, se dio así y esta media salpicada la situación; al principio indicó que le faltaron el respeto, que se sintió menospreciado, inclusive le dijeron ‘no servís, jubilate’, mas que enojado el compañero estaba dolido y decepcionado ya que cada vez que pidió una herramienta y no se la dieron, el usa las suyas para trabajar. Es una falta de reconocimiento”.

Sobre la asamblea y los dichos de Pablo Ortíz

Al respecto, Medina fue contundente y reconoció que la asamblea que los trabajadores realizaron 48 hs antes de la quema del camión recolector, no cayó en gracia. “Quiero dejar bien en claro que una asamblea se puede hacer cuando lo consideremos oportuno. Lo que más molestó fue asamblea en sí, no cayó en gracia. Nosotros damos lugar a que los trabajadores se expresen como debe ser y ellos mismos me expresaron distintos cuestionamientos y algunos pueden tener razón y otros no, eso es discutible pero lo que se esta reclamando es para una mejor prestación de servicios, acá no es que no queremos trabajar. Me parecen desafortunadas las palabras de privilegio que ha mencionado el secretario Ortiz, porque estamos lejos de tener eso, quiero que documenten personalmente lo que es maestranza El olor que había ese día en maestranza era insoportable. No hay nada exagerado”.

Gabriel Medina dijo además que no tienen ningún problema con Ortíz como así tampoco con el Intendente Marcos Torres y dijo que solo “estan reclamando cosas esenciales” y dijo aseguró que los utilitarios municipales no tienen frenos.

“Los invito a visitar maestranza, van a ver la realidad. No pueden salir los vehículos sin frenos, pero eso es sentido común y se está llevando la situación a otro plano. Corre riesgo la entidad física de los vecinos mismos porque se obliga a los choferes a salir en vehículos que no están en condiciones. Eso es gravísimo”.

Por ultimo, Medina afirmó que con el conflicto de este trabajador en particular estan en cuarto intermedio y que mantendrán una reunión con las autoridades involucradas para aclarar la situación

“Al compañero hay que darle una respuesta y de ahí buscaremos un acuerdo para seguir adelante”, culminó.