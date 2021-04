Gabriela Martínez: “Alta Gracia es una ciudad que me encanta”

En la previa del show que brindarán este jueves en el Cine Monumental Sierras, la bajista de Las Pelotas, Gabriela Martínez, dialogó con La 88.9 en exclusiva sobre el momento de la banda y su llegada a Alta Gracia.

“La verdad que cuando armamos el espectáculo me lo imaginé para teatros y ese tipo de salas. Por el contenido del show y aunque lo estrenamos en Plaza de la Música, ese es un lugar más para el show eléctrico. Alta Gracia es una ciudad que me encanta y cuando me enteré que era un teatro dije ‘buenísimo, se va a disfrutar mucho más’. Estamos con muchas ganas“, comentó.

Respecto al espectáculo, donde Las Pelotas realizará distintas versiones de canciones que van desde el disco debut Corderos en la noche (1991) hasta Es Así (2020), Martínez destacó: “Fuimos reversionando las canciones con menos difusión, todo lo que se nos ocurría hasta que armamos un repertorio de 25 o 30 canciones“.

“Es un formato muy chiquito, acompañando esta situación donde nos parecía que no tenía sentido hacer el show de siempre con todo el mundo sentado. Fue reinventarnos con un show sentados pero que te haga mover la patita“, afirmó.

Por otra parte, la bajista comentó que al igual que muchos otros músicos, la pandemia afectó notablemente sus realidades al imposibilitar los espectáculos.

“La pandemia nos agarró cuando grabábamos el disco nuevo. Utilizamos mucho las redes durante el aislamiento pero no teníamos un panorama de cuando volveríamos a tocar. Tuvimos que reinventarnos“, resaltó.