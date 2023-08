Gastón Edul estaría tratando de seducir a una ex Gran Hermano: ¿romance en puerta?

Coty Romero y Alexis “Conejo” Quiroga terminaron su relación de forma definitiva hace un par de semanas, y a partir de esta noticia, diversos nombres comenzaron a resonar alrededor de la correntina. Durante el pasado jueves, Yanina Latorre aseguró que la ex Gran Hermano “pisó el palito”. “Está muerto con ella”, aseguró la mediática, que está como conductora de LAM por las vacaciones de Ángel De Brito.

La penalista comentó que desde que la correntina se encuentra soltera, varios “pretendientes” son los que se le acercan y mencionó a uno en particular: “El periodista deportivo”, y todos los cañones apuntaron a Gastón Edul. Lejos de desmentir o hacerse la desentendida, Romero respondió y dejó entrever que algo hay.

¿Hay un nuevo romance en puerta? La situación se dio de la siguiente manera:

“Tenes un montón de pretendientes”, arranca diciendo Latorre y agrega: “Tengo uno que me enteré: el periodista deportivo que te escribe”. Los gritos entre las panelistas se escucharon al aire, y Coti Romero se “enterró” sola: “Mirá, me escribió para decirme que rechazó la nota porque no hay nada que hablar de eso”.

Ante esta respuesta, la conductora “temporal” de LAM no dejó pasar su oportunidad: “Si vos ya sabés que yo le quería hacer una nota… Amoraaaaa”. Y chicaneó a la correntina con decir el nombre, pero Romero no se arrugó y sostuvo: “No hay problema que lo digas”.

Seguidamente, Coti sostuvo que la relación está, pero porque van a trabajar juntos. “Voy a colaborar con él, es un ping-pong con cosas de fútbol. Me encanta el fútbol y bueno”, explicó la angelita invitada y remató con un “yo estoy abierta a cualquier cosa, me encanta”.

En medio de todas las especulaciones del resto del panel de LAM, Yanina Latorre terminó diciendo el nombre de Edul y aseguró que además de trabajar, esa dupla “va a terminar en algo”.