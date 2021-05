Gemolotto, tras las amenazas: “Quéjense con los gobernantes, no conmigo”

Gabriel Gemolotto, comerciante y comunicador de la ciudad, se refirió a las amenazas que recibió luego de anticipar en un video un proyecto de ordenanza relacionado a los planes sociales.

Según denunció, el Coordinador de Empleo y Economía Popular del Municipio, Daniel Suarez, le habría enviado un mensaje privado vía Instagram que decía textualmente: “Con esas medias y esa pinta le hablas de trabajo a los trabajadores de la Economía popular!!! Ni hablar del desconocimiento que tenés. Pero ya te van a explicar personalmente los muchachos y las muchachas lo que es trabajar. Digo esos que vos crees que viven de planes”.

Consultado por La 88.9, Gemolotto sostuvo que “se armó mucho revuelo”: “Nadie dice que con 10 mil, 15 mil, se puede vivir en Argentina. Lo único que yo dije fue ‘voy a trabajar para presentar un proyecto con respecto a los planes sociales’. Una vez que lo presente, díganme lo que quieran”.

“¿Por qué tiene tantos planes sociales la Argentina? Quéjense con los gobernantes, no conmigo. Pareciera ser que vos presentas algo que sea distinto a lo que están, o a lo que no les gusta, y te pegan por las medias. En ningún momento dije que no trabajara la gente. Sabemos muy bien que son los que más trabajan, porque no se puede vivir con 10 mil pesos. Fíjense por qué cada vez hay más pobres en Argentina y en Córdoba. Yo me pregunto, a quién hay que preguntarle si estamos gobernados hace casi 25 años por la misma gente“, resaltó.

En tanto, agregó: “No estoy en contra de esa gente, sí estoy en contra de quienes se aprovechan de esa gente. Se ha estado mejor, se puede estar mejor. Lo único que yo digo es: a quién le preguntamos las falencias que están ocurriendo hoy en la provincia de Córdoba“.