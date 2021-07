Gerardo Morales duro con Larreta: “Es el responsable de los ataques a Facundo Manes”

Tras la escalada de acusaciones cruzadas entre el pre candidato a Diputado Nacional por la UCR dentro de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires Facundo Manes, y diferentes líderes de la alianza opositora al Kirchnerismo, el Gobernador de Jujuy Gerardo Morales salió fuertemente a criticar a quien él cree que es el responsable de los ataques: El Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Hace pocos días Facundo Manes dijo que esperaba “que no se gasten los impuestos de los vecinos de Capital Federal en la campaña de Santilli en la Provincia”, en claro ataque a su adversario en la PASO de Juntos por el Cambio en Buenos Aires, la respuesta no se hizo esperar y el Diputado Nacional Cristian Ritondo cargó irónicamente en contra del neurocirujano diciendo que “El Frente de Todos ya no necesita más candidatos”. Manes siguió despotricando en contra de sus aliados en Canal La Nación +, cuando le preguntaron con quien se quedaba entre Kicillof y Vidal respondiendo con evasivas y sin definirse y después manifestó que la ex Diputada Nacional Elisa “Lilita” Carrió le había ofrecido la pre candidatura a Vicepresidente de la Nación en fórmula con ella en las PASO del ex Cambiemos de 2015, lo que logró la ira de la líder de la Coalición Cívica en su contra tildándolo de “mitómano”.

En declaraciones a la radio porteña Con Vos, Morales dijo que está convencido que hay una campaña de desprestigio hacia Manes. “Justo que convencemos a un radical desde siempre que incursiones en la política, se lo ataca. El problema está en que ingresó por el radicalismo y no por el PRO. Deberían parar con esta campaña de ataque hacia Facundo” además apuntó a Alfredo Cornejo, Presidente de la UCR Nacional, exigiéndole “que debe intervenir ante el PRO y la Coalición Cívica”. El radical no volverá a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio hasta que no cese la confrontación entre los aliados.