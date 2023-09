Gerardo Rodríguez: «No hay tarifas para los viajes de egresados 2025»

Gerardo Rodríguez, gerente de Flecha Bus, una de las empresas argentinas que llevan miles de estudiantes cada año de viaje de estudio, tanto en el último año de primaria como de secundaria, habló con el equipo de «Todo Pasa» sobre la escalada en los precios de los viajes estudiantiles.

«Para la venta 2024 y años posteriores no hay tarifas, no se puede proyectar a dos años, tanto para los viajes de primaria como de secundaria. Desde junio arrancamos con la venta de San Carlos de Bariloche 2025 y se le hace difícil para una familia abonar un viaje. Del 2022 para acá hubo un incremento del más del 100%. Sale 550 mil pesos a Bariloche, 11 dias, 8 noches, con todas las excursiones. Hay que tener en cuenta que hay una inflación interanual de más del 100 por ciento. La ventaja cuando firmas contrato un año y medio atrás, es que te queda fijo y congelado el precio. No te afecta el cambio de tarifa salvo que te anotes más adelante» detalló Rodríguez.

«La ventaja que tenemos como compañía es que operamos todos los meses. Hoy tenemos 8000-10000 pasajeros haciendo sus excursiones, entre el 14 de agosto y hasta el 14 de octubre, por ejemplo» agregó.

Sobre si descendieron las ventas, Rodríguez afirmó: «Si hay una merma: por ejemplo tenemos reunión con un secundario, con 40 futuros pasajeros y sólo viajan 10-15 personas. Lo bueno de pagar este tipo de viajes es que arrancás 18 meses antes y el contrato en pesos. hoy parece mucho una cuota de 30 mil pero en un año no lo será. Hay una diferencia entre los de primaria y secundaria: en los primeros, el 80-90% siguen viajando porque siempre ayuda la familia, la abuela, la tía. Los viajes se hacen a San Clemente del Tuyú y Carlos Paz, a nivel país, la localidad de Córdoba está primera. Están muy bien armados los viajes. En San Clemente se conocen todos los parques más importantes del país y de latinoamerica».

Para evitar estafas, el gerente recomendó chequear que la empresa tenga los servicios contratados, cuando se firma el contrato, leer detalladamente todo lo que te va a dar la empresa y abonar la «Cuota Cero» que te asegura que por más que la empresa quiebre, se te asegure el servicio básico: traslado, hotelería y comida.