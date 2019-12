Gimnasia Artística: las tres niñas orgullo de AG Tempo

AG Tempo es una asociación de nuestra ciudad que desde hace 30 años entrena y forma una enorme cantidad de gimnastas todos los años, de todas las edades.

Tres alumnas que tuvieron maravillosos resultados este año conforman la terna de finalistas para el reconocimiento de Campeones de la Estancia, que se realiza esta noche a partir de las 19.30 en el Polideportivo. Allí, los representantes de todos los deportes de la ciudad tendrán su fiesta y celebrarán sus logros. Uno o una de ellos, será el nuevo Campeón de la Estancia.

Las tres finalistas de Tempo

JABOUR VALENTINA – Edad: 12 años



Gimnasta de la categoría infantil – Nivel C1. Obtuvo su mejor puesto en el segundo torneo promocional organizado por el Club Jorge Ross de La Carlota subiendo al podio en el tercer lugar individual. En el mes de mayo en la ciudad de Río Cuarto quedó en el puesto 11 entre treinta gimnastas. Participó en el torneo provincial realizado en el Club Atlético Barrio Parque de la ciudad de Córdoba Capital alcanzando la tercera posición individual. En el ranking general quedó tercera por lo cual formó parte del equipo de la federación cordobesa para participar a finales del mes de octubre en el torneo nacional federativo en Santos Lugares, Buenos Aires. Aquí obtuvo el puesto 16 en all around y logró clasificar a la final del aparato paralelas obteniendo el puesto 5 en Argentina.

SILVA SOFÍA MAIA – Edad: 11 años



Este 2019 Sofía participó en el nivel C2 en una de las categorías más reñidas infantiles. Tuvo una destacada actuación durante todo el año, en su primer torneo en Río Cuarto se consagró campeona provincial de clubes all around, primera en el aparato suelo y puesto tres por equipos. En el segundo promocional llevado a cabo en el Club Jorge Ross de La Carlota en el mes de agosto fue subcampeona individual, primer puesto en suelo, en paralelas asimétricas, y en equipos. En la ciudad de Río Tercero en el torneo provincial, el más importante de Córdoba, consiguió subir al podio en el segundo puesto individual, campeona en el aparato viga y por equipos. En el ranking cordobés quedó en segundo lugar lo que le permitió acceder a participar como selección cordobesa en el torneo federativo nacional en San Martín De Los Andes, Neuquén. En este encuentro nacional realizó su mejor actuación logrando el puesto 14 en la final del all around de un total de 130 participantes y cuarto puesto por equipos. Además logró quedar en la final del aparato suelo donde subió al podio para consagrarse subcampeona Argentina.

PARMA LOURDES KATRINA – Edad: 14 años.



Lourdes tuvo el mejor de sus años gimnásticos. Participó en uno de los niveles más altos de la provincia “B3” en la categoría juvenil (13 a 15 años). En su primer torneo en el mes de abril quedo subcampeona entre 30 participantes y primera en el aparato paralelas y en la final por equipos. En el segundo torneo del calendario oficial cordobés en la ciudad de Río Cuarto tuvo una excelente actuación, se consagró campeona juvenil, primera en los aparatos viga, suelo, paralelas y en equipo. En la ciudad de Córdoba Capital logró ser la campeona provincial individual, campeona provincial en paralelas y en suelo. Además mantuvo junto a sus compañeras el título de campeonas provinciales en equipo. Finalizó primera en el ranking cordobés logrando la clasificación al torneo nacional federativo de Mendoza que organiza la Confederación Argentina de Gimnasia. En este importante torneo Lourdes se posicionó en el sexto lugar entre 120 gimnastas de todo el país, un hecho histórico para nuestra escuela de gimnasia. Además en las finales por aparatos quedó entre las tres mejores gimnastas argentinas en paralelas asimétricas y en suelo. Obtuvo el cuarto puesto por equipos en la selección cordobesa.