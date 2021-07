Golf: Brian Berta (h) y su gira por Estados Unidos

Brian Berta quien representa a Potrerillo de Larreta está realizando una gira por Estados Unidos, aprovechando a participar en cuanto torneo puede. En dialogo con Resumen Deportivo de la 88.9, contó como está viviendo su presente deportivo en Norteamérica, y los próximos pasos que dará.

En su llegada a Estado Unidos, el joven golfista de Alta Gracia comenzó a analizar que torneo podía disputar, ahí surge lo la Minor League Golf Tour, una liga que se fundó en el años 2004 y tiene sede en el sur del Florida.

“Es un tour que no lo conocía, lo seguía por Instagram nomas, y el viaje no lo teníamos muy bien previsto. Un día buscando torneos que podría jugar lo encontré y me hice miembro. Me fije en el calendario lo que podía jugar y encontré uno que podía participar”

Lo bueno e importante que tiene el tour en que está participando Berta, es que tiene prácticamente dos eventos por semana, un total de 46 torneos anuales, teniendo una combinación de formatos de torneo de uno, dos y tres días.

“Es un tour súper competitivo, en donde comparten los profesionales con los aficionados, entonces el torneo se hace más serio. La semana pasada jugué con los profesionales y la verdad que es un nivel muy bueno, pegan distinto y tienen esas cosas que son extraordinarias”.

Brian hizo un repaso del torneo que disputó y gano el día lunes con una tarjeta de 76 golpes, además que fue un jornada larga y complicada producto de la lluvia.

“Tenía hora de la salida a las 12.30 horas y apenas llegue, estaba por hacer la entrada en calor, se largó a llover fuerte. Pararon el juego y terminé saliendo a competir a las 13.30 horas. La cancha eran charcos por todo lados, pero el campo es muy bueno y los green tienen un sistema que drenan muy rápido y parecía que no hubiera llovido. Se hizo un poco más difícil la competencia, pero había que acomodarse rápido”.

Para culminar, Brian, va a estar participando a participando la semana que viene del South Florida PGA, un torneo supercompetitivo para los menores de la costa de la Florida. “Llegamos con mucho ritmo para poder jugar ese torneo”. Concluyó.