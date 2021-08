Golf: Gran Presente de Julieta Oviedo

Este Fin de semana se reanudó y se disputó la sexta fecha del Ranking de Menores y Juveniles en El Terrón Golf Club. Julieta Oviedo logró el primer lugar en la Categoría Menores y Juvenil con 72 golpes, en tanto la otra altagraciense en disputar el torneo, Mia Branca logró la sexta ubicación con 92 golpes, en la misma Categoría.

Oviedo venia de lograr un tercer lugar en el Torneo Nacional que disputó hace una semana en Paraná, ahora logra una gran victoria el fin de semana. Esto da cuenta el gran presente que está teniendo la golfista que representa a Potrerillo de Larreta.

Juli, pasó por los micrófonos de Resumen Deportivo, en donde contó como vivió este nuevo torneo ganado, y este gran momento que está pasando en materia deportiva.

“Si la verdad que no lo pudo creer de no haber podido jugar nada en el 2020, tenía que aprovechar este año a full así que contenta”.

“La verdad que el fin de pasado había jugado un nacional en Paraná, y no me había quedado una buena sensación en el juego. Urgente lo llame a mi profe, tome una clase y más o menos los errores que tenía y este fin de semana me sentí muy cómoda con mi juego la cancha es hermosa, y bueno es hermoso haber jugado en una cancha así después del fin de semana pasado”.

El cierre del torneo será en Río Cuarto Golf Club, a 36 hoyos, jugándose los días 4 y 5 de septiembre. Unos días más tarde, Julieta tendrá participación en un Torneo Nacional el próximo 10, en Ascochinga.