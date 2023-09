Golf Race trae a Alta Gracia a sus ganadores Españoles

En 2022 el altagraciense José Ignacio » El Flaco» Granja viajó a España con el gran objetivo de organizar su circuito GOLF RACE en Europa y a traves del mismo promocionar los campos de golf de nuestra provincia, sus rincones turísticos y las tradiciones argentinas. Borja Alonso Cano ganador de la edición 2022 y Javier Navarro disfrutan su estadia en nuestra ciudad.

El tour se realizó y fue con mucho exito, se disputó en la región de Andalucía, más precisamente en la provincia de Almería.

Fueron 4 torneos y una gran final, con una pintoresca entrega de premios en un reconocido hotel 5 estrellas de la zona.

Borja Alonso Cano fue el campeón del Golf Race 2022 y ganó el premio mayor: un viaje con todo pago a Córdoba que Granja puso a disposición.

Igual premio ganó Javier Navarro tras un sorteo que se realizó el día de cierre del circuito.

El 11 de septiembre se terminó de concretar el sueño de Granja al despedir en el aeropuerto de Almería a los 2 ganadores de los viajes a Argentina. Que tomaron su vuelo rumbo a Córdoba, para hacer base en Alta Gracia y desde nuestra ciudad conocer los campos de golf más representativos de la provincia como asi también esos lugares turísticos imperdibles.

Pero no viajaron solos, sino que lo hicieron junto a sus familias y amigos golfistas.

Estarán en Alta Gracia del 11 al 18 de este mes, con un calendario cargado de actividades.

«El Flaco Granja» no los acompañó en este viaje ya que acaba de lanzar la segunda edición de su tour en Almería, que para este año cuenta con más campos y fechas.

Hoy a la mañana, el Intendente Marcos Torres recibió a este grupo de españoles en el ejecutivo y reconoció al campeón del tour con un diploma.

Al respecto Granja nos decía: «verlos partir hacia mi ciudad me llenó de emoción. Sentí que el objetivo estaba cumplido. No solo se promocionó la provincia sino que se hizo realidad el viaje. No tengo dudas que les encantará esta experiencia y con esto vendrán más grupos»

«Siento un agradecimiento enorme que los hayan recibido oficialmente en la ciudad y en el ejecutivo»

«Esto recién empieza y a medida que vaya consiguiendo mayor apoyo empresarial y gubernamental, el resultado mejorará exponencialmente. Tenemos una provincia hermosisima, hay que mostrarsela a todo el mundo»

«Verlo a mi padre representandome en el ejecutivo me emocionó hasta las lagrimas, el fue el motor de este gran sueño que estoy viviendo»

Así, el circuito de golf que comenzó como un torneo solo para amigos después de la pandemia, fue creciendo y hoy está triunfando en España… logrando su gran objetivo: «crear un puente turistico deportivo entre Europa y Cordoba»