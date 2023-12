González: «Esperamos que se sumen más feriantes para calle Alfonsín y sumaremos un espacio para emprendedores locales»

El flamante Presidente del XXXV Encuentro de Colectividades, Daniel González, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre los primeros delineamientos del festival, tras la conformación de la comisión organizadora, el pasado viernes 15.

«No hubo lista de oposición así que se consagró la lista que se presentó desde el oficialismo. El intendente tomó la decisión de que Colectividades se haga y estamos trabajando en esta situación ecónomica del país donde los presupuestos van variando de un momento a otro. Tenemos entendido que varios festivales a nivel provincial han decidido que no se realizarán» contó González sobre la asamblea.

Sobre esta semana de trabajo, narró: «Esta será una semana difícil para cerrar temas, hoy tendremos reunión interna y mañana ya comenzamos con cada colectividades. Vamos a establecer precios fijos de la bebida por ejemplo, cada carpa deberá tener un plato a precio popular y accesible, por ejemplo el choripan en Argentina y la lista de precios en el frente».

El evento se desarrollará entre el miércoles 31 de enero y el 4 de febrero del 2024 y la entrada será gratuita todas las noches, con un aforo establecido. Este 2023, se erigieron unas 18 carpas y se espera mantener el número para este 2024 y sumar más. Las mismas deben decorar las instalaciones con los colores de su bandera o con elementos de su cultura.

Con respecto a los artistas no quiso adelantar nada ya que hay algunos hablados pero no cerrados. «Había algunos con los que ya se había establecido día y hora pero al no poder señarlos definieron actuar en otro lugar. por ello no quiero adelantar nada, veremos si entre hoy y mañana hay alguna novedad, si puedo señar alguno». La mayoría de los artistas que subirán al escenario serán locales y los principales serán de la provincia de Córdoba con renombre nacional que entretengan a la gente y que se acerquen por la gastronomía, la cultura y los ballets. Trascendidos indican que algunos con los que se mantienen conversaciones son Cacho Buenaventura, el Negro Videla y los 4 de Córdoba por ejemplo.

González afirmó que ya está descartado el escenario n° 2 y que dentro de la Carpa Cultural que será de mayores dimensiones que la del año pasado, habrá una tarima para que dancen los ballets y se brinden charlas. «La carpa cultural surgió como un espacio para aquellas colectividades que no podían disponer una carpa gastronómica, para que tuvierna un espacio para mostrar y compartir su cultura y la idea hoy es reforzarla, capa colectividad debe presentar todas las noches un baile típico».

No habrá sillas frente al Milo Morcillo, formato establecido ya hace un par de años, pero si habrá un sector con unas cien sillas hacia la derecha del escenario, para adultos mayores y personas con discapacidad.

Sobre la feria de vendedores que se arma sobre calle Alfonsín, el presidente del encuentro aseguró que continuará y que espera que se acerquen más puesteros. Adelantó que se dispondrá una carpa para emprendedores locales.

Respecto al estacionamiento, que siempre se lo dan para que lo gestionen entidades o asociaciones civiles, González aseveró que en esta ocasión será manejado por la comisión.