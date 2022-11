Gonzalo Lencina mientras se recupera, descansa en Alta Gracia

Gonzalo Lencina con un gran presente en Atlético de Rafaela, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura en el pómulo. Esto se dio en el último partido de la Primera Nacional entre “La Crema y Deportivo Riestra, donde el delantero sufrió un golpe que lo sacó inmediatamente del terreno de juego. Días después se conoció la fractura en su rostro.

El jugador surgido en Deportivo Norte, tuvo un gran torneo en el torneo, en el cual convirtió 11 goles, dos menos que el goleador Claudio Bieler. Lencina es delantero de Belgrano, pero a esta temporada su cedido al conjunto santafesino y su vínculo termina en diciembre, con lo cual debería estar de regreso en el Celeste para el inicio del torneo de la Liga Profesional.

“Ya me sacaron los puntos, ayer me vio el médico y hay que esperar que suelde, nada más que eso, que se deshinche un poco la cara y esperar, vamos tranquilo. Recién al mes puedo empezar a correr, por ese lado bien, no voy a perder tanto en lo físico, pero tengo que estar sin impacto más o menos dos y medio, tratar que no pegue en la cara ni choque ni nada”. Le decía Lencina a Resumen sobre su recuperación.

Sobre el futuro es prudente y piensa en la recuperación, por el lado del club, se pudo saber que esta el interés para que siga ligado al equipo albiceleste.

Lo cierto es que mientras se recupera y sigue entrenando en lo físico, Gonza, descansa y aprovecha a pasar tiempo con su familia en Alta Gracia.

Los 11 goles de Lencina en la temporada

Gimnasia de Jujuy x2, Villa Dálmine, Alvarado de Mar del Plata, Mitre de Santiago del Estero, Chacarita Juniors, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Santamarina de Tandil, San Martín de Tucumán, San Telmo y All Boys.