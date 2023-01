Goya y Schönbaum (h) tendrán una fin de semana de alta competencia

A partir de este jueves los golfistas de la ciudad de Alta Gracia Estanislao Goya y Andrés Schönbaum (h) serán parte del dos torneo de suma importancia.

Andy intervendrá en la octava edición del Latín América Amateur Championship que se disputará desde este jueves 12 hasta el 15 de enero en Grand Reserve Golf Club, Puerto Rico.

Schönbaum (h) es el jugador de nuestro país con más intervenciones en este evento y esta es una cuenta pendiente en su extenso palmarés. En 2022 se impuso por segunda vez en el Campeonato Argentino de Aficionados y ganó en el Abierto del Centro entre los Aficionados.

El campeón de esta edición del LAAC recibirá una invitación al Masters Tournament 2023 en Augusta National Golf Club y The 151st Open en Royal Liverpool. Además, el ganador obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y cualquier otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.

Por el lado del “Tano” será parte del Sony Open in Hawaii por el PGA TOUR que comienza hoy y se extiende hasta el domingo 15 de enero.

Goya tiene horario de salida a partir de las 15.50 horas, hay que destacar que son tres los argentinos que estará participando en el torneo, junto al golfista altagraciense estarán Emiliano Grillo y Augusto Núñez.