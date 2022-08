Gran desempeño de Vita Fit en la competencia de Crossfit del fin de semana

Vita Fit sumando buenos resultados, tanto en el Running, como en el Crossfit, en el cual este fin de semana que pasó tuvo un gran rendimiento en la competencia que se llevó a cabo en las instalaciones del Jockey Club Córdoba.

En esta oportunidad Vita Fit, participó con dos equipos, uno femenino y uno masculino, compitiendo ambos en la categoría scarlet. Cada uno de los equipos tenía que pasar por cinco pruebas e ir sumando puntos.

Por el lado de las chicas , «VitaFem» Integrado por Soledad Fernández, Eugenia Vivas y Jiuliana Thorpe, terminaron en el puesto 14 de la clasificación, estuvieron a muy poco de poder acceder a la serie final (Clasifican los primeros 12), en la cual el equipo realiza una prueba más y de ahí salen las ganadoras de la competencia.

Por el lado del equipo masculino, «Viteranos» Integrado por Guillermo Brandalise, Gonzalo Solla y Agustín Torralba, luego de las primeras cinco pruebas, terminaron en la primera ubicación, accediendo a la instancia final, “Como no se borran los puntos acumulados y quizás en la parte más dura de la competencias, terminamos en el quinto lugar en esa prueba, y con la sumatoria total del puntaje, terminamos en el segundo lugar del podio. por detalles y por puntos acumulados no pudimos quedarnos con el primer puesto, pero un segundo lugar no deja de ser un gran puesto. Le decía a RESUMEN, Agustín Torralba entrenador y atleta de Vita Fit.

A lo que agregó “Los dos equipo están muy bien preparados por que entrañan todo el año. A partir de este evento que es totalmente motivador vamos hacer una planificación para las distintas competencias de este año que debe haber 3 o 4”. Concluía.