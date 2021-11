Grave denuncia en Villa del Prado: «Jugaron con mi salud y no quiero que le pase a otro»

En las últimas horas, una joven mamá de 25 años realizó una grave denuncia pública contra la Comuna de Villa del Prado. Sobre todo, el área de Salud y Asistencia Social.

Brenda Santana padece una disminución aguda de la audición desde que tenía 9 años y por eso utiliza audífonos. Resulta que éstos deben cambiarse cada cinco años y los que posee, según contó, ya llevan siete y le han traído varias dificultades en su vida diaria. Tanto, que ya perdió tres trabajos y hasta padece de crisis nerviosa.

«Hace mucho tiempo que la vengo pasando mal por la inoperancia de la gente que trabaja en la Comuna de Villa del Prado. Yo tengo el 70% y el 80% de pérdida auditiva y presenté todos mis papeles y estudios para que me renovarán los audífonos, este fue hace más de un año, lo hice con la asistente social y ellos eran los encargados de hacer la gestión con el Ministerio de Salud», explicó la joven y continuó: «Hace apenas tres meses se comunicaron conmigo diciendo que necesitaban los tres últimos recibos de mi pensión. Yo ya les había entregado todo porque supuestamente ya estaba todo en Cordoba. Fui a saber como estaba la situación y ahí me doy con que nunca habían presentado nada y me reconocieron que habían perdido todo lo que yo les había dado. Incluso la audiometría que me la hicieron particular».

Un día sin sus nuevos audífonos es verdaderamente insoportable para Brenda. La mujer es madre soltera y tiene un pequeño de 7 años por el que percibe la AUH. También recibe una pensión por su discapacidad. Hoy por hoy y tras ser despedida de su último empleo por su condición, es eso su único ingreso y su situación es desesperante.

«Jamás le pedí nada a nadie, quien me conoce sabe que trabajo en lo que sea, hasta en las obras he trabajado, pero no escucho y por eso no puedo trabajar. Si yo pudiera hacer los trámites personalmente los haría pero es algo que deben hacer ellos», dijo, a la vez que aseguró haber sido discriminada en la Comuna.

«Cuando les reclamé me trataron mal y hasta se burlaron. El Jefe Comunal sabe de mi situación y ha sido imposible reunirme con él. Esto me trajo problemas psicológicos y de depresión. Hoy estoy medicada y casi sin poder salir de mi casa. Ni a mi hijo puedo atender con sus tareas por mi salud. Es muy feo lo que hicieron conmigo, quizás para ellos mis audífonos podían esperar pero no, yo ya no puedo seguir así, no escucho y el único audífono que me quedó esta roto. Ellos jugaron con mi salud y no quiero que le suceda a otro», agregó Brenda.

La joven aseguró que ya reinició sus trámites para obtener los audífonos, cuyo costo oscilan entre los 180 y 190 mil pesos, y lo hizo en el Hospital Illia. «Me cansé, no quiero volver a ese lugar a donde fue tan maltratada. Además estuve un año pensando que en poquito tiempo iba a tener mis audífonos nuevos y resulta que nunca habían hecho la gestión. Es una falta de respeto total lo que hicieron conmigo. Solo espero que puedan llegar este año porque ya estamos en noviembre, más tiempo no puedo esperar», culminó.