Güemes reacondiciona el boliche pensando en la temporada 2021, tras meses de poca actividad

Como todos sabemos, los boliches y salones de fiestas son uno de los rubros más afectados por esta pandemia ya que fueron los primeros en parar su actividad y, por las condiciones que tienen estos espacios, se espera que sean los últimos en volver. Güemes República, el reconocido boliche de nuestra ciudad, cerró en marzo tras “una excelente temporada” según cuenta su dueño, Andrés Goya, a RESUMEN y con una fiesta organizada para 200 personas, que no pudo llevarse a cabo. “Fue muy difícil para nosotros como para todos. Es mucho el tiempo que llevamos cerrados y no se ven posibilidades de volver a trabajar en el corto plazo” explicó respecto al cierre.

La reinvención

Por las características del local, Güemes tuvo la posibilidad de reinventarse como un resto bar. “Hicimos algunas mejoras, terminamos nuestra cocina y adecuamos la carta y los protocolos al cuidado” contó Goya, quien además dijo que fue una “alegría muy grande” volver al trabajo. También destacó que por el lugar en el que está ubicado Güemes no pudieron implementar otro rubro y que “no era lo que queríamos, pero creemos que este formato bar le va a aportar mucho a nuestra propuesta de diversión ya que ofrecemos bar pub, boliche y salón de eventos”.

En cuanto al acompañamiento del Estado, Goya afirmó sentirse “acompañado” por la Municipalidad. “Creemos que estuvo siempre del lado del comerciante. Pudimos trabajar mientras se nos lo permitieron con mesas de 10 personas y en algún momento hasta la 3 de la mañana mientras que en otras localidades solamente mesas de 4 y hasta las 23 horas. Nos acompañaron en este cambio a nuestra nueva actividad, nunca fueron una traba, todo lo contrario” destacó.

La temporada 2021

Güemes República no cuenta solo con su espacio cerrado, si no que también tiene un amplio patio y un gran estacionamiento. Este tiempo en el que debieron permanecer cerrados y con las actividades restringidas lo aprovecharon para modificar el sector al aire libre. “Podremos trabajar con buen distanciamiento y recibir a muchas personas. Esta parte del boliche cuenta hasta con otra batería de sanitarios independiente a los del boliche por lo que no habría que ingresar al espacio cerrado” contó Goya a este medio.

El objetivo de Güemes República es hacer funcionar un bar al aire libre y proponer el uso como boliche, ya que estas instalaciones “cumplirían con los protocolos que están presentando para los boliches de la costa” finalizó Andrés.