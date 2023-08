Gustavo Rossi: «La sociedad está pidiendo que seamos predecibles en cuanto a lo que vamos a hacer»

El Secretario de General de la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina del Interior (UECARA), presidente del Partido Laborista y candidato a viceintendente por «Alta Gracia Cambia» fue entrevistado por los comunicadores del programa «Todo Pasa» de Fm 88.9 sobre las propuestas que trae su espacio, de cara a las elecciones locales.

Sobre la toma de decisión que lo llevó a acompañar en la fórmula a Amalia Vagni dentro de la alianza, contó: «Dicen que la política es el arte de lo posible y creo que en estos momentos debe ser el arte de lo predecible, la sociedad está pidiendo que uno sea predecible con respecto a lo que va a hacer».

«Cuando con el laborismo empezamos a pensar los ejes, establecimos seguridad y trabajo. Lo partidario lo tomo como secundario en la medida que nos podamos sentar en una mesa donde lo principal fuera la agenda de la gente. Hablar de una concertación de ideas ejecutada por una pluralidad partidaria. En esta pluralidad partidaria hay mucho respeto y eso no significa que uno vaya a hacer un cambio de camiseta, lo que importa es el vecino, el ciudadano y las ideas que se pueden llegar a concretar. No fue difícil porque lo primero que nos preguntamos fue que Alta Gracia vislumbramos y que aporte le podemos dar cada uno. El fuerte nuestro es la seguridad ya que nuestros referentes son comisarios y comandantes retirados -parecemos el primer partido peronista-. Yo vengo del lado del trabajo pero me puedo sentar junto al empresario como un par en cuanto a la producción y en cuanto a un equilibrio con respecto a los derechos. Un sindicalismo bien llamado sabe cómo salir adelante pero sin bajar ninguno de los derechos de los trabajadores y que no significa un avasallamiento hacia las empresas. El 98% de las empresas en Argentina son PYMES y están dirigidas por un trabajador que puso en riesgo su capital para contratar a sus compañeros, es un trabajador más y esa fue la decisión de ir a la cancha y jugar. Mi abuela era un dirigente radical que decía: ´los cambios se producen desde adentro, desde afuera se tiran piedras´. Entonces si uno es una persona de bien y quiere transformar algo, debe involucrarse» agregó el candidato.

Ante la pregunta sobre porqué cambió de rumbo, ya que años atrás formó parte del «Hacemos por Córdoba» y ahora se alió junto al «Alta Gracia Cambia» respondió: «Cuando definís concertaciones de ideas y no se concretan, eso significa que no sos parte del proyecto. No es enojo ni reproche, sino un sentir. Al ver lo que está sucediendo con respecto a la inseguridad, la realidad nos llevó puestos. Realmente vemos que si se hubiera llevado a cabo nuestro proyecto estaríamos como Carlos Paz o Río Cuarto, donde combinación entre Defensa Civil, Seguridad Ciudadana y la coordinación de la policía y cámaras le dan una garantía de seguridad que Alta Gracia no la tiene. Repito que la política no es una cuestión de camisetas sino de trabajar para el vecino, nunca fuimos parte. Y con respecto a Pedro (Spinetti) depende de él que piense en estos cuatro años que hizo».

«Necesitamos garantizar la seguridad a la ciudad. El tema de la salud, la guardia pediátrica, no le corresponde al municipio pero debería. Hablando con unos compañeros les recomendé que voten a quien les hable concretamente de las necesidades de su barrio, no de sus proyectos» concluyó Rossi.