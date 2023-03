Habló el comerciante que agarró a fustazos al ladrón: «Nunca supe que me estaban filmando»

El pasado viernes, la reacción de un almacenero de barrio Paravachasca fue viral, luego de que atrapara y retuviera a «revencazos» al delincuente que horas antes le había robado una garrafa del interior de su comercio.

Las pruebas eran evidentes. Así mismo, Sebastian Pereyra, el damnificado, contó a RESUMEN que no conocía al sujeto con anterioridad y que fueron vecinos y cercanos quienes lo reconocieron a través de las cámaras de seguridad del comercio.

«Todo el barrio lo conocía menos yo. La gente me decía quien era pero yo no lo ubicaba, me decían que le había robado a varias personas ya y que antes vivía cerca de mi casa. Bueno la verdad es que estuve carburando la cabeza y cuando me dijeron donde vivía no lo dudé y lo fui a buscar», inició el reconocido comerciante, quien tiene dos despensas en Alta Gracia.

«Cuando llegué, justo estaba saliendo de la casa. Le dije ‘vos sos cachete?, sí me dijo y ahí nomas se dio cuenta y salió corriendo. Bajé del auto y lo seguí hasta que lo agarré. Nunca supe que me estaban filmando, la gente salia a la calle porque este chico gritaba y recién cuando se lo entregué a la policía vi la cantidad de gente que había», agregó Sebastián, quien reconoció que hace poco otros sujetos – y con la misma modalidad de éste- le llevaron cervezas sin pagar.

«Un tipo pidió dos cervezas y cuando se las dieron salió corriendo, subió a una moto en donde la estaba esperando otro y se fue. Como hizo este de la garrafa, había otro esperándolo afuera».

El video del momento en que el comerciante retiene al delincuente fue viral.