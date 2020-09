Hace un año atrás, Alta Gracia elegía a Marcos Torres Intendente

“En lo personal es una fecha muy importante y también en la historia de Alta Gracia. Las elecciones en general ponen a un proyecto político en discusión, en la elección de la gente y la gente elije en un cuarto oscuro. Creo que hay que dejarse llevar por la convicción de dar lo mejor. Yo decidí en conjunto con un grupo de compañeros que veníamos trabajando poner nuestro proyecto político, jugar nuestro proyecto político en unas PASO, entendiendo que era la mejor forma de dirimir los candidatos. Nosotros tuvimos el apoyo de la gente para pasar a la elección general y después nos ratificaron el apoyo. A nosotros nos llena de orgullo porque el 46% de los vecinos eligieron la continuidad y es muy importante llegar a ese margen”, lo aseguró esta mañana el Intendente Marcos Torres a los micrófonos de la 88.9.

Hace exactamente un año atrás, Alta Gracia eligió al Intendente que gobernaría la ciudad hasta 2023.

Luego de una jornada de idas y vueltas de información y números disímiles entre las distintas fuentes, las urnas dieron un resultado que daría un información contundente: la formula Marcos Torres y Cristina Roca ganó las elecciones con casi el 3% por ciento de diferencia con respecto a Leandro Morer de Alta Gracia Crece que, como ya había cumplido dos períodos como concejal no podía ocupar una banca y quedó fuera de los cargos municipales. Su Vice, Amalia Vagni, que venía de 8 años en la Legislatura en cambio se presentó como candidata a primera edil y hoy es Presidenta del Bloque Opositor.

Diego Heredia y Saira Asúa, en cambio no llegaron y el recinto legislativo quedó en mano del bipardismo una vez más. Heredia había bregado por una elección que lograra romper con esa polarización y sumar una nueva fuerza al Concejo, tal como pasó en 2011 cuando, una pésima elección de Tissot y Morer hizo que el Socialismo y el ARI ganaran una banca. En 2019, Rodrigo Martínez, quien ocupó esa silla se sumó a Hacemos por Córdoba y entró en la gestión por la puerta de acuerdo.

Los otros socios nuevos, Carolina Pinciroli y Pablo Ortiz se amontonan para adjudicarse esos 700 votos que marcaron la diferencia. Pero la verdad es que faltaron votos peronistas entre julio y septiembre, porque Morer y en parte Heredia, se los llevaron.

Pablo Ortiz, quien había entrado en la lista como titular por sistema D’Hondt, ocupó su banca para luego volverse un socio determinante en el nuevo armado del gabinete, como Secretario de Servicio Públicos.

“Creo en el pluralismo, la política tiene que tener un único objetivo que es tratar de darle mayores herramientas a la gente para vivir mejor, y hay que tener la suficiente humildad para dejarse aportar y eso le da crecimiento a la ciudad”, remarcó Marcos Torres esta mañana.

Ajustado

Luego de las PASO de julio, en las que Hacemos por Córdoba obtuvo una diferencia de 25 puntos sobre la alianza opositora, se especulaba que el triunfo podría ser más contundente. La concurrencia a las urnas en julio fue del 60%, mientras en la generales superaron el 75% y esa fue una de las jugadas de campaña de Morer quien siempre afirmó que los radicales no habían sido estimulados por las PASO que terminaron siendo una interna peronista. Y algo de eso pasó, porque los votos de Morer crecieron en estos dos meses hasta dar un final de suspenso, minuto a minuto. Otros, aseguraron que la militancia de Walter Saieg que en las PASO podría haberse dividido o abstenido, en las elecciones de septiembre se volcó a apoyar a la fórmula del ex Cambiemos local.

“Sabíamos que era una parada complicada, que teníamos un sector del partido que estaba apoyando abiertamente al candidato opositor, sabíamos que nos habíamos quedado medio solos como quien dice, íbamos contra distintas fuerzas. Distintos factores hicieron una elección reñida. Disputar las PASO demostró que teníamos un proyecto serio que lo veníamos trabajando hace mucho tiempo”, aseguró un año después el Intendente Marcos Torres

En todo caso, Facundo Torres, hoy Ministro de Gobierno de la Provincia, ese 22 de septiembre, anunció el triunfo con tan solo el 60% de las mesas escrutadas y frente a una militancia que había dejado de cantar, con el corazón en suspenso.

Errores propios, buenas campañas ajenas, interna sangrienta y ayudas cruzadas, hicieron que ese domingo se viviera una jornada en la que las certezas de un triunfo histórico, nunca visto, se plasmara en la realidad de de “vamos a ganar por menos de 10 puntos”.

Pero sí, por un margen de casi 3 puntos Marcos Torres fue elegido como nuevo Intendente y, paliza más o menos, les demostraron a Walter Saieg que solos, los Torres, pueden. O casi.

Tribunal en minoría

Desde la Junta Electoral al día siguiente emitieron un comunicado para aclarar que los resultados definitivos y totales de las elecciones estarían al otro día, luego que se abran 8 (eran 7 el domingo) urnas que corresponden a otras tantas mesas de un colegio de la ciudad: “Advertimos errores formales ostensibles e insalvables en certificados de escrutinio correspondientes a ocho mesas de votación. Esta Junta Electoral establece como fecha de escrutinio definitivo el día miércoles 25 de septiembre del corriente año a la hora 7:45 con 15 minutos de espera como máximo) a cuyo se notificara en legal forma a los apoderados partidarios, para su presencia y control, poniendo a su disposición copia de la documentación ante referida“.

En tanto, se había confirmado el triunfo de Torres y la victoria del Alta Gracia Crece en cuanto al Tribunal de Cuentas.

Desde la alianza opositora ya habían lanzado la información de manera oficial a través de un flyer en el que aseguraban que tanto Leticia Luppi así como Eduardo Molina entrarán como Tribunos dejando a Hacemos por Córdoba en minoría con Diego Barrientos. La diferencia, de muy pocos votos, se debió a distintos factores. por un lado hay muchísimos votos en blanco para Tribunal que se debe, en parte, a que el votante no supo interpretar a las divisiones de la Boleta Única y votó solo a Intendente, cuando tal vez (no se sabrá) quiso marcar a la lista completa. Por otro lado, se han registrado varios casos de “corte” de boleta; es decir una preferencia para Intendente y otra para Tribunos.

Se produjo un hecho polémico inédito, ya que nunca había pasado, por lo menos no en los últimos años, que se conformaran con mayoría distintas el Concejo y el Tribunal. Nunca se supo si hubo una intención marcada de parte del electorado de “castigar” a los integrantes de la lista para Tribunos, aún apostando al Intendente del oficialismo.

La negación de Morer

A dos días de las elecciones, finalizado el Concejo, Leandro Morer se dirigió al Cine Monumental Sierras donde funcionaba la Junta Electoral, cuando se enteró que desde Alta Gracia Crece manifestaron que “no deseaban la apertura de las urnas para un nuevo conteo voto por voto”, contrariamente a los propuesto por Hacemos por Córdoba y Alta Gracia Somos Todos.

Luego que fuera alejado del lugar, Morer no dejó así las cosas y a pesar que tanto los apoderados en su totalidad, así como la Jueza celebraran la finalización del un escrutinio sin reclamos, el candidato realizó un posteo polémico con claras acusaciones de falta de transparencia en el proceso electoral desestimando la confianza de los apoderados de UCR (Omar Allende además es Presidente del Partido), del PRO y de Primero la Gente.

Oficialmente los abogados de la alianza que llevaba a Morer como candidato aseguraron que no había argumentos jurídicos para pedir la apertura de urnas.

Políticamente, con un margen tan ajustado en el tramo de Tribunos de Cuentas, la apertura de todas las urnas podía significar un posible revés para los opositores quienes, además no encontraron razones legales para hacerlo. Sin embargo Morer creyó que, contando voto por voto, iba a poder subsanar y revertir una diferencia ya sin números definitivos era de más de 700 votos y que hoy, según aseguraron los legales y con las 8 urnas sumadas, son más.

Esta mañana, a los micrófonos de la 88.9, Morer se reiteró ganador de esas elecciones y 365 días no sirvieron para que se resignara:

“Si bien legalmente hay un Intendente que ganó, legítimamente quedaron muchas dudas, no solo en mí sino en muchos altragraciense que al día de hoy me lo vienen diciendo. Nuestro trabajo político sigue y vamos a hacer con toda la garra y la pasión que le doy a este trabajo que he elegido ser hombre de la política, lo hacemos con la esperanza que siempre hay una revancha”.