Durante la jornada del sábado se llevaron a cabo los comicios para el recambio en la gestión de la comisión de los centros vecinales de tres barrios de la ciudad. Uno de ellos fue el Parque San Juan, donde resultó reelecta su actual presidenta, Gisela González. Sin embargo, los resultados fueron muy parejos, a diferencia de la elección anterior, donde el conteo para su lista estuvo muy por encima de los otros candidatos. Con respecto a esta situación, Gisela expresó: “No me lo esperaba. Pensé que los vecinos iban a ver todo el trabajo que veníamos realizando. También sabía que había muchos reclamos en los que gestionamos hacia el municipio y las respuestas no han sido inmediatas. Hemos pedido la extensión del recorrido del colectivo, el basurero. Estamos al lado del vecino y presentamos notas. Hay cuestiones autogestivas, y otras que dependen del municipio. Esto es por amor al barrio, no cobramos un centavo”.

Por otra parte, cuestionó a algunas figuras de la lista opositora, quienes en la elección anterior quedaron incluidos en la lista por el sistema DOM y esas personas no estuvieron presentes durante el período de la gestión, pero aparecieron para la nueva elección. “¿Por qué no seguimos trabajando en conjunto? Si bien ahora con el sistema DOM nos volvemos a juntar, no hay construcción cuando no hay aportes, hacen críticas pero no se acercan al centro vecinal a dar una mano”.

Al final de la elección, las candidatas a presidente vecinal, Gisela González y Sara Domínguez se abrazaron y mantuvieron un diálogo ameno. “Me dijo que íbamos a trabajar juntas por las necesidades de los vecinos. Siempre he invitado a que nos sumemos a trabajar en conjunto porque es necesario. Siempre aportamos, mucho o poco, pero se hace. Iniciamos muchas acciones desde la solidaridad de nuestro barrio y acompañamos a muchísimos vecinos”.

Dentro de los proyectos más importantes que impulsa esta comisión, se encuentra el comedor para adultos mayores. “Lo habíamos presentado como una propuesta desde la comisión viendo la necesidad de los adultos mayores y que surgió antes que comenzara el invierno. También es necesario el centro de contención infantil, donde el intendente nos prometió que dentro de poco ya tendrá su estructura. Lo veo como una gran necesidad, pero no es una decisión nuestra”, explicó Gisela.

En cuanto a las actividades vigentes del barrio, como los carnavales, el festival de pan casero, la comisión se ha propuesto hacer una feria barrial cada fin de semana, y organizar una biblioteca móvil para llevar diferentes lecturas a los más pequeños. “Venimos con un montón de cosas lindas y necesitamos vecinos que se comprometan a trabajar y ayudar”, finalizó la presidenta vecinal.