Durante la mañana de este jueves, Claudia Casadei quien es Licenciada en Nutrición, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», habló sobre todo lo que necesitas saber sobre la buena alimentación, con un presupuesto económico: «Siempre ha sido un desafío sostener una alimentación equilibrada, más en este contexto económico. Es importante desarrollar estrategias que permitan adaptarnos, sin resentir la alimentación familiar o personal. La canasta básica no excluye, pero es difícil pensar en cumplir con la alimentación si hay altos índices de inflación. Cada familia tiene su presupuesto».

«Hay 4 claves para tener en cuenta para adaptar nuestra alimentación al contexto inflacionario: primero saber combinar alimentos en pequeñas porciones para enriquecer el plato; segundo comer proteína a la semana diariamente (carne de cerdo, vaca, pollo, pescado, 2 unidades de huevo, legumbres) de manera alternada; tercero consumir frutas y verduras de estación; y cuarto es consumir con moderación los aceites de maíz y girasol», dijo.

En cuanto a la rutina de los chicos que empezaron el colegio, la licenciada mencionó que «Una merienda de calidad debe cubrir con una fruta y agua. Las galletitas pueden ser horneadas en casa, pero si no puede ser, hay que buscar el equilibrio: dar la ración justa para llevar al colegio. Todo lo que sea snack no quita el hambre sino que da más ganas de comer, entonces hay que tratar de evitarlos. No eliminen todo completo».

«Hay que tomarse dos horas libres y hacer las recetas fáciles para cocinar y congelarlo, entonces te queda comida para la semana. Hacer alimentos caseros reduce el costo un 50%. Si evito comprar estos alimentos que son fáciles de hacer en casa, también reduzco un 50% el presupuesto», expresó.

Además, Casadei aclaró que «Las semillas aportan agregados en todos los alimentos. Si las consumo enteras, sirven para el buen funcionamiento intestinal. Si las trituro o hidrato, aprovecho las frases buenas para el sistema nervioso o cardiovascular. Se usan dependiendo del objetivo».

«Las frutas y las verduras pierden vitaminas cuando son arrancadas del campo. Siempre consumimos un 60% aproximado de vitaminas. Agregar vegetales congelados está bien y es muy nutritivo. Además, estoy en las redes como @lic.claudiacasadei y ahí comparto recetas fáciles, menú semanal económico, entre otros tips», finalizó.