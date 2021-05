“Hacía rato que venía diciendo que tenemos que jugar sin público”

Otra de las voces que ante los micrófonos de la 88.9 habló con RESUMEN Deportivo, fue la de Pedro Nuñez, DT de Club Colón. Respecto al parate del deporte, reconoció que era algo “se la venía venir”, y dijo que esto debe servir “para reflexionar”.

“Los chicos hasta ahora están cumpliendo igual, vienen a entrenar, se están sumando chicos nuevos de a poco. Esto recién empieza, cuando valla más tiempo sin jugar veremos como lo toman, nosotros recién llevábamos dos fechas jugando y como tenemos varios jugadores nuevos, a este parate lo tomamos para recargar pilas, que los chicos nuevos se pongan al mismo nivel del resto”, inició.

Nuñez dijo que para el siempre se debió jugar sin público. “Este parate hay que ver si nos hace reflexionar a todos, dirigentes, jugadores, entrenadores, padres. Yo lo vengo diciendo hace rato, que tendríamos que jugar sin público, desde que arrancó esto. A mi no me convencía el tema, más allá que a mi me gustaría jugar con público, abrir el bufet, que es una ayuda para el club, pero tenemos que ser conscientes de que no podemos meter público, no se conoce casos dentro del deporte, todos los casos son externos” concluyó.