Hagan fuego contra Moreira: fuego opositor, pero también fuego amigo

-Por Hugo Grassino

Marcos Moreira es un profesional relativamente joven, actual Secretario de Obras Públicas del Municipio local y, en los últimos días, blanco móvil de fuego cruzado. Por un lado, la oposición radical y del PRO pero, por otro lado, recibe fuego amigo es decir de propios y extraños.

La concejal Amalia Vagni tres meses atrás puso el grito en el cielo en relación a la pileta del natatorio municipal en el García Lorca. Más acá en el tiempo la concejal Lucia Allende habló, dos meses atrás, de $33000000 lo que se llevaba invertido y ayer el concejal Jean, (ex Secretario de Obras Públicas en gestión municipal de años atrás) arremetió en duros términos contra Moreira. La Presidenta del Tribunal de Cuentas Dra. Leticia Luppi también dijo lo suyo en un video sobre el canal Falucho.

¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es tiroteo verbal de campaña? o… ¿estamos ante posibles y eventuales métodos

equivocados de trámites administrativos-contables, o simples hechos de corrupción?.

Los concejales radicales y el del Pro afirman que Leticia Luppi advirtió en su momento que debía manejarse la obra del natatorio con concurso público de oferentes y/o precios. El Municipio siguió

adelante con un concurso privado, o sea que hizo caso omiso a la advertencia de la titular del Tribunal de Cuentas.

Los cuatro ediles opositores afirman, en diálogo con este periodista, que están queriendo regularizar documentación contable.

Oí de elementos comprados y colocados en el natatorio hace bastante tiempo atrás… o sea el trámite patas para arriba o al revés…!!!

¿Ante qué situación estamos?…

¿Desorden administrativo, impericia, o simplemente una suerte de procedimiento ilegal?

Personalmente… cerrando ésta crónica… estoy en condiciones de afirmar con absoluta certeza que la oposición política al Intendente Marcos Torres busca constatar que hubieron en la obra del natatorio municipal “SOBREPRECIOS” pagados… si así lo comprueban – dicen- irán a la Fiscalía de turno con una denuncia penal.

La pregunta del millón en el cierre de éste editorial es, en la sesión del Concejo Deliberante de ayer miércoles cuando el Edil Marcelo Jean atacó a Moreira ¿Por qué los concejales oficialistas no defendieron al Secretario de Obras Públicas del Departamento

Ejecutivo Municipal?

Es lo que denomino ¡FUEGO AMIGO!

Difícilmente Marcos Torres entregue la cabeza del Secretario Moreira… menos aun cuando es atacado ferozmente… pero una cosa tengo en claro: no va a convalidar nunca una torpeza semejante

con los dineros públicos…!!!

Los hechos de aquí en adelante me darán la razón…. O me indicarán que me equivoqué…!!!

Hasta el martes mis amigos…