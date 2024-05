Hartos de los robos, comerciantes de Hipólito Yrigoyen evalúan cortar la calle

Vecinos y comerciantes de Av Hipólito Yrigoyen aseguran sentirse totalmente desprotegidos ante la ola de robos en ese sector. Ayer, el blanco fue la Panaderia «Mary Day» ubicada en la intersección con calle Intendente Peralta, a donde un delincuente «con gorro y cuellito polar» ingresó simulando ser un cliente y se llevó toda la recaudación.

«Fue como a las 9 y cuarto, estaba abierto, este hombre entró y se fue derechito a la caja y se llevó toda la plata», inició Aurora, titular de esta panadería familiar en diálogo con RESUMEN, a la vez que reconoció desconocer el monto sustraído porque también estaba lo recaudado de la tarde anterior.

En el lugar estaba también la hija de Aurora, quien se topó cara a cara con el delincuente. «Lo ví en la caja, le dije ‘qué haces acá?’, me empujó y salió corriendo», agregó la joven. Las víctimas sospechan de alguien que «conoce» ya que la caja con el dinero está en un sitio poco visible y el ladrón fue directo al mismo.

Quién no se sorprendió por el lamentable episodio fue Pamela, propietaria de una veterinaria ubicada a pocos metros de esta panadería y quien fue «desvalijada» el pasado martes.

«A esta vecina le ocurre esto a plena luz del día, no les importa nada y de mi caso no obtuve ninguna respuesta. Estamos realmente cansados, ya hemos pedido que coloquen una cámara pública en donde están los semáforos, que poden los árboles y nada, no tenemos respuestas», agregó esta comerciante, quien sospecha que se trata del mismo delincuente.

«Hablando con la dueña de la panadería, me dice cómo era el ladrón y tiene los rasgos similares al que me robó amo», añadió.

«La policía brilla por su ausencia y solo circula Seguridad Ciudadana hasta cierta hora. Estamos desprotegidos y por eso estamos evaluando hacer una movilización y corte de calle para que de una vez y por todas, la Municipalidad nos escuche».