«Hay mucha desinforación y agresión en las redes sociales que causan enfermedades en la salud mental»

Durante la mañana de este lunes, el doctor Ignacio Villalba, quien es médico psiquiatra, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», el doctor habló de la importancia que se debe tener en cuanto a la salud mental: «Es importante cuidar de nuestra salud mental porque como cualquier otro órgano, el cerebro y nuestra psiquis ante mantener factores de riesgo o hábitos no saludables, se puede afectar y generar patologías de tipo psiquiátricas, que lleve a agravarse y generar graves consecuencias».

En cuanto a una de las enfermedades más nombradas en los últimos tiempos, Villalba mencionó que «La esquizofrenia es un trastorno del pensamiento que en el paciente afecta su sentir. Son patologías donde podemos tener una genética que en algún momento dispara la enfermedad por distintos factores. Uno de los principales disparadores es el abuso de sustancias tóxicas, lícitas e ilícitas».

«El paciente no cae solo a la guardia, no es consciente de que tiene la patología (vive en su propia realidad). Tiene tratamiento: la primera línea son los psicofármacos que permite atenuar la sintomatología. Hay que hacer consciente a la familia también de la enfermedad. Es una enfermedad crónica, que puede tener distintas etapas, dependiendo de las instituciones y los equipos de ayuda van a permitir que el paciente se reintegre en la sociedad. Y la sociedad debe entender que podemos convivir con un paciente que padece esquizofrenia. El paciente con esquizofrenia está vulnerable a la agresión que hay en el mundo», dijo el médico.

Por el lado de la situación del área de la salud tanto a nivel nacional como provincial y municipal, Ignacio expresó que «Es notable la saturación y la falta de herramientas que hay en el área de salud mental. Mientras más crisis tengan los pacientes, la enfermedad va a evolucionar para peor. Son pacientes que les cuesta sostener el tratamiento, y como sociedad responsable debemos acompañarlos. Faltan dispositivos o herramientas en cuanto a ley de salud mental para que los pacientes puedan estar estables. Siempre es necesario que esté acompañado o sostenido el paciente».

«La parte laboral es un factor estresante para esta enfermedad, y los pacientes no lo aceptan por el señalamiento que viene después. Si nosotros indicamos una carpeta médica es por algo, pero muchas veces las Juntas Médicas la rechazan. Los tratamientos llevan tiempo, y el paciente se frustra porque siente rechazo en vez de apoyo. Es una situación compleja y los especialistas en salud mental la sufrimos», declaró.

«El profesional sufre desvalorización y no quiere trabajar, no se cumplen con los derechos del trabajador. Estamos frente a una gran depresión y consumo de psicofármacos. Empiezan a aparecer distintas enfermedades y eso también forma parte de la salud mental. En cuanto al suicidio, el paciente viene padeciendo muchas situaciones y no recibe contención a tiempo», finalizó.