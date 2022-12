“Hay nadadores jóvenes que hoy nos representan, que están en buenas condiciones y con un futuro auspicioso”

En el día de hoy y en el marco de una campaña publicitaria que se encuentra realizando para Evi Desarrollos, José Meolans visitó la ciudad de Alta Gracia y en nota exclusiva con Todo Pasa de la 88.9 Fm, hizo un recorrido de su carrera, donde además habló sobre cómo está viendo al deporte hoy en día, y hasta se detuvo para hablar sobre la obtención del campeonato del mundo obtenido por la selección argentina de fútbol.

“Puntualmente vine a Alta Gracia para filmar un comercial con una desarrollista, así que estamos aquí para pasar el día, para aprovechar de la ciudad, a la cual siempre es lindo volver. Tengo varios conocidos acá en la ciudad, vengo cada tanto, vengo hacer deporte también por que hoy me inclino más por la bici y acá hay lugares que llama mucho a venir, y me ha tocado participar de una que otra ocasión del Paravachasca Race, con lo cual siempre hay un motivo para visitar la ciudad”. Comenzaba el dialogo con el equipo de Todo Pasa, ante la consulta de su visita en nuestra ciudad.

Lleva 13 años retirado y toda una vida dedicada a la natación, con records obtenidos que hoy siguen vigentes, como en diciembre del 2008 que lo logró en los 50 metros libre. A los 30 dijo chau a la natación, en la que compitió 14 años ininterrumpidos, con participación en 10 mundiales, 4 juegos olímpicos y 4 panamericanos. Luego del retiro, la pileta la toma más por el lado de lo terapéutico, va al gimnasio, pero su actividad se podría decir está arriba de la bicicleta.

Como todo deportista el retiro es un proceso y cierre de ciclos, y para José no fue la excepción. “Son cierres de ciclos que en la vida de diferentes ámbitos vas transitando, por ahí hay personas en el plano laboral o en alguna otra cuestión por ahí también lo hace al deportista le llega un momento donde tiene que empezar a definir, que va a terminar la carrera sobre todo de alto rendimiento por ahí en la natación podes seguir compitiendo desde otro lugar, hay competencias master, pero en realidad es cerrar esa etapa de natación de alto rendimiento que por ahí me paso tomar esa decisión con 30 años y decir que ya por lo menos desde lo personal le había dado todo al deporte. Escuchaba siempre declaraciones de deportistas, y me quedo muy grabado lo que dijo Gastón Gaudio, ´Prefiero retirarme yo, antes que me retire el deporte´. Y en realidad comienzas en un curva descendente si bien en los últimos años en la natación la vida útil se ha prolongado un poco más ya con 30 años y lo que tiene el alto rendimiento no te permite medias tintas, o lo hace bien o no lo haces”.

Una parte de la charla estuvo inclinada a como estaba viendo la nuevas generaciones, luego la gran huella que dejó una cama excepcional de la natación argentina con Meolans y Bardach a la cabeza. “Nosotros tuvimos una gran generación de nadadores, que pudimos hacer que pueda transcender el deporte, que pueda tener una mayor atención, por logros obtenidos por varios nadadores, que en parte ha continuado con algunos otros, que la última referencia que tenemos, que lamentablemente hoy está alejada, es Delfina Pignatiello, que tenía un camino muy largo, y por decisión personal, hoy no está compitiendo, y hay nadadores jóvenes que hoy nos representan, que a mi manera de ver están en condiciones buenas y con un futuro auspicioso, que por ahí hay que esperar ya que es una camada muy chica, pero me parece que esta apuesta que los chicos entre 18 y 21 años que estuvieron en Rosario, que tuvieron muy buenas marcas para nuestro presente, tengan un gran futuro por delante”.

La “inversión” que tiene que hacer tanto el estado como el privado para que las nuevas generaciones de deportistas puedan ser competitivas, fue uno de los puntos de la entrevista.

“Yo creo que tiene que haber siempre acompañamiento tiene que estar el estado y el privado también, el deportista amateur lamentablemente a diferencia del deporte profesional va haciendo su carrera donde va transitando y va sorteando obstáculos y por ahí sobre todo en los inicios, es mucho del acompañamiento de la familia y son el sostén y el bastión como para poder arrancar y después obviamente lo que llega o los logros que llegan, recién eso hace que allá un respaldo desde el estado. Yo soy un convencido que tiene que haber una inversión en el deporte, generar recursos para el deporte argentino, desde espacios físicos, desde becas para que puedan entrenar afuera, todo parte desde el deporte social, que es la base que esa la pirámide tiene que llegar a su punto final que es el alto rendimiento, pasando por cada uno de esos lugares, el deporte escolar, federado, un deporte universitario, que por ahí no lo tenemos como quisiéramos, con lo cual eso cuando te toca competir y vos decís que cuando toca competir no estoy de igual a igual con el resto, por la preparación, y por todo eso”.

En el 2015 sacó su libro autobiográfico «Nadar: Por qué la natación nos ayuda a vivir mejor», donde cuenta vivencias, anécdotas de toda una vida dedicada a la natación.

“Es una autobiografía, habla de vivencias, experiencias, momentos que me tocaron vivir en la etapa competitiva en los entrenamientos, en el día a día de mi vida, con algunas otras cuestiones técnicas que hacen al nadador, en su momento cuando me lo propusieron dije “ no como voy a escribir un libro”, y surgió con un periodista de Córdoba que el también venia insistiendo y no fue fácil, fue todo un proceso de elaboración previa, hubo que ir al cajón de los recuerdos, esto siempre lo digo que tiene que ver mi vieja, que desde el año 1985 que fue la primera vez que salió mi nombre en el diario me fue juntando todos los recortes que están archivados en mi casa, y que tuve que ir a ese archivo”.

Por último se tomó un tiempo para hablar de la obtención de la Copa del Mundo por parte de la Selección Argentina de Fútbol, y sobre Lionel Messi.

“Es algo maravilloso para cualquier deportistas poder llegar a la cúspide, como llegaron ellos, después de muchas cosas, creo que Messi lamentablemente se lo juzgo para bien y para mal durante muchos años y estuvo en una posición en un lugar, que lo que hacía, estaba visto por millones de personas que podían gustar que no podían gustar, cuestionar el cantar un himno o no, la realidad es que durante su vida y lo va tener que seguir haciendo así, va a vivir bajo una presión constante, que solo él sabe cómo sobrellavar y transitarla, gracias a dios para todos los que lo admiramos, ha tenido la cosecha de sus logros ahora, que no se le puede cuestionar nada porque todo lo que hizo, fue increíble, estamos esperando que gane un campeonato del mundo, para decir si ya está, con esto ya está. Para mí no es así, yo viví mirándolo desde el lado atleta desde el lado deportivo, por más que no lo haya ganado o fuese como haya sido argentina en este mundial, no había nada que reprocharle, me parece que lamentablemente los argentinos tenemos esa vara tan alta y decimos y medimos ante algo que por ahí va más allá y con producto de la exigencia, y aparte el futbol, donde tiene la mirada de todos”. Concluyó