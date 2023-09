“Hay que hacer de lado los parámetros sociales de belleza”

Durante la mañana de este viernes, la doctora Romina Martínez, quien es Médica Nefróloga, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, la profesional habló de lo que fue el cuadro de salud que padeció Silvina Luna, quien lamentablemente falleció durante la tarde del pasado jueves: “Lo que le pasó a Silvina fue que se le inyectó poli metacrilato en los glúteos, que se dice que fue más con una mezcla de grasa autóloga para relleno en cualquier parte del cuerpo. Si bien el metacrilato es un relleno estaba autorizado por la ANMAT y FDA en aquel momento, estaba autorizado para utilizarse en cantidades pequeñas. La zona del glúteo es grande, y para dar volumen, se necesitaba bastante más de lo que se permitía; y esto generó una enfermedad que genera granulomas, y eso comienza a producir un derivado de la vitamina D que hace que se retenga el calcio en la sangre (no se regula), por lo que produce una hipercalcemia que produjo una insuficiencia renal crónica”.

En cuanto a la insuficiencia renal que padecía la modelo, Martínez mencionó que “El cuadro es muy complejo, ya que es más sistémico porque el riñón no solo filtra la sangre de las toxinas sino que también produce hormonas, y tienen esos sistemas. En el caso de Silvina, esa función tenía que ser reemplazada por diálisis o un trasplante. Estaba en lista de espera, pero hubo varias infecciones respiratorias y la enfermedad renal baja las defensas, por eso tomaba corticoides en altas cantidades y estaba hinchada. Todo ese problema la llevó a la muerte”.

Por el lado de las recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de cirugía estética, la médica expresó: “Hay que tener en cuenta que los rellenos sean biodegradables pero no permanentes (que no se utilizan más y el cuerpo no lo reconoce como propio). Hoy se utiliza el ácido hialurónico, colágeno u otros rellenos que sean más biocompatibles. El metacrilato fue prohibido por la ANMAT en 2019, porque había muy pocos casos. Además, si tenemos dudas sobre lo que se va a inyectar, hay que consultar con otro profesional. También, consultar si la clínica está habilitada, al igual que el profesional”.