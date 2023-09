«Hay que hacerse estudios anuales para detectar, prevenir y tratar con tiempo»

Durante la mañana de este jueves, la doctora Noelia Astrada, quien es Ginecóloga, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», la profesional de la salud habló de la importancia y frecuencia en cuanto a realizarse diferentes chequeos y estudios médicos: «Los estudios y la frecuencia dependen de la edad del paciente. Entre más o menos 15 y 40 años, los controles son un poco más sencillos (sobre todo lo que es adolescencia). Antes de los 40 años, como regla general, la paciente debe hacerse una ecografía mamaria (entre los 30 y 40 años); ecografía ginecológica en el caso de que haya algún problema puntual; y el Papanicolau todos los años. Después de los 40 años, se agrega la mamografía todos los años, hasta los 69. Siempre se hace el primer control mamográfico 10 años antes del familiar que se hizo el diagnóstico de cáncer».

«Antes no se hacían muchas cosas, ya sean por protocolos que se van actualizando o dificultades en el acceso al sistema de salud. Ahora es mucho más fácil acceder a una ecografía. El screening se hace a toda la población, pero hay casos especiales. La idea es detectar cosas que se puedan prevenir y tratar con tiempo», dijo Astrada.

En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, la ginecóloga mencionó que «son un problema grande. Muchas chicas no cuentan la realidad al ginecólogo porque les da vergüenza, pero es el primero a quien tienen que contarle la verdad de lo que está pasando. Hay muchas que usan los métodos anticonceptivos más comunes, pero están dejando de lado el preservativo que es el único que va a hacer que no nos contagiemos de enfermedades de transmisión sexual. En todas relaciones sexuales se debe usar el preservativo».

Por el lado de los anticonceptivos, Noelia desmintió el mito de que «Los anticonceptivos no funcionan», y con respecto a ello, expresó que «tienen una eficacia muy alta. Habitualmente, los embarazos no deseados son por desuso o mal uso. A su vez, tienen indicaciones para el correcto uso, pero muchos no los leen. El buen uso de los anticonceptivos es casi imposible el embarazo».

«Estoy a favor de la ESI (Educación Sexual Integral). Es muy importante porque los docentes tienen información y es una posibilidad de que los chicos se saquen dudas en el colegio, y haya un diálogo con los equipos de salud. Es educación. Aparte los chicos están mucho más informados que hace años atrás; tienen que saber cuales son los límites de su cuerpo, como respetarse a ellos y al otro, como cuidarse y cómo llevar una vida sana. Sin ESI es difícil explicarle a un niño, por lo que es muy importante», finalizó.