“Hay que ver si Paul McCartney nos da el okey con el nuevo local”

La familia Clemoveki se hizo conocida en el año 2015, cuando su local se hizo famoso por llevar el nombre y rostro de un importante artista internacional. “Paul Mac Carne” es una carnicería ubicada en Avenida Yrigoyen, propiedad de una familia que reside en barrio Parque del Virrey. Hoy, Gabriela Clemoveki, reside en España, donde viajó junto con su esposo para abrir una carnicería. Si bien el objetivo no se les dió en un principio, no desistieron. Días atrás, les llegó una propuesta para tener su propio local, ya que el dueño de la carnicería que los llamó decidió jubilarse. “Al principio mi marido me consultó y le dije que él decidiera. Al día siguiente me envió una foto publicando que próximamente se abriría un Paul Mac Carne en España. Con mi ansiedad me fui corriendo hasta la localidad donde estaba el comercio para verlo con mis propios ojos. Tenía tanta felicidad”.

En el nuevo local, además de vender diferentes cortes vacunos, también tendrán a la venta muchos productos argentinos, como alfajores, dulces, caramelos, entre otros artículos que no se consiguen en el país europeo. “Compramos chinchulines en internet, porque acá mucho no se consume y no lo traen. Vamos a vender todo lo que sea argentino, porque no hay. Al principio no entendía a otros que vivían en el extranjero cuando decían que los argentinos somos únicos. Ahora que vivo acá sí. Ser familieros, compartir el mate, el vaso de fernet, eso no existe acá”. La inauguración está prevista para el 6 de octubre. “Hay que ver si Paul nos da el okey, como es vegetariano, no sé si le va a gustar mucho”, bromeó Gabriela