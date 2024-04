«Hay una muy baja la cantidad de trabajadores activos que sostienen a los pasivos»

Durante la mañana de este martes, María Susana Bossa, quien es abogada previsional, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa»; habló de su exposición en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación: «El jueves 4 de abril diserté en la comisión de previsión y seguridad social de la Cámara de Diputados. La diputada Brower de Koning fue quien me hizo la invitación junto con los funcionarios de ANSES, donde invitaron a distintos expertos en el área para poder llevar sus conocimientos, opiniones y análisis respecto de los distintos proyectos de ley para el cambio de la fórmula de movilidad: son 16 proyectos de ley».

En cuanto a la fórmula de movilidad jubilatoria, dijo que «En Argentina tenemos una ley de movilidad que está vigente, que es la que dió los aumentos en marzo: “Las jubilaciones van a aumentar un 27,18%” (pero eso es insuficiente); más el bono. Se venía trabajando en la comisión de previsión social, pero desde el Gobierno consideraron que debía ser urgente y no se podía esperar al próximo aumento (junio), y sacaron un DNU donde fijó que las jubilaciones en lo sucesivo, se iban a actualizar a través del Índice de Precios del Consumidor. Y dieron un adicional del 12,5%».

«Hay que lograr una justa recomposición, que no queda otra que hacerla judicialmente si un gobierno no la da. Si siguen haciendo leyes con fallas, son ventanas para que intruduzcamos un nuevo juicio. Tiene que estar hecho de la mejor manera posible, para que no haya juicios y las personas cobren lo que realmente corresponde. Las jubilaciones están totalmente desfasadas, y el haber mínimo con bono va a llegar a los $240.000. No hay una prestación ideal. Hay una realidad que no permite la sustentabilidad del sistema. La idea es que con este índice, se va a poder mantener el valor adquisitivo de compra», expresó.

Además, Bossa aclaró que «El sistema provisional es solidario, por lo que los activos sostienen a los pasivos. Eso no funciona así, porque es muy baja la cantidad de trabajadores activos que sostienen a los pasivos, que son más por distintas situaciones. Hay una concepción que no se está cumpliendo, sumado a que los gobiernos (sea cual sea) tienen a los jubilados como variable de ajuste. Es una situación complicada. Las propuestas que hizo el gobierno, en la mayoría de los casos, son insuficientes; y la única reparación más integral se logra mediante juicios».

En cuanto a las moratorias, la abogada mencionó que «Ahora hay una moratoria que está vigente y se vence el 31 de marzo del 2025. No va a haber nuevas moratorias, y esta tiene una particularidad que no solo permite poder completar los aportes, sino que también pueden comprar anticipadamente los aportes para llegar a los 30 años al momento de la jubilación. Hoy en día, hay 3,4 millones de jubilados que aportaron al sistema. No tiene nada que ver con el monto real, porque ha disminuido».

«La prestación universal para el adulto mayor hay que utilizarla más, porque es un beneficio para hombres y mujeres de 65 años, que no cumplen el requisito de los aportes, y es un beneficio semi asistencial: cobras el 80% de la jubilación mínima y no tiene derecho a pensión. Lo más sano sería dejar de otorgar beneficios de moratoria, y entregar más esto», finalizó.