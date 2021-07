“Hemos otorgado ayudas al sector turístico, artesanos, artistas, y el sector deportivo”

Previo a los anuncios de las nuevas medidas de apertura para la temporada invernal, Pablo Soler, Secretario de Gestión Pública, Cultura, Turismo y Deporte, visitó los estudios de la 88.9 para hablar sobre las gestiones realizadas por su cartera para ayudar a los sectores de turismo y cultura, y comentar además qué sucederá en la ciudad en los próximos días a partir de lo establecido por la Provincia.

“Hoy nos encontramos con una flexibilización del turismo, nos estamos preparando y trabajando mucho para prepararos para lo que viene. Si bien está la flexibilización a partir de mañana, no abriremos el Cine Monumental porque entraríamos en una contradicción. Si por un lado estamos pidiendo que no se aglomere la gente, no podemos nosotros juntar en el Cine Monumental a casi 400 personas. Siempre una decisión tiene que venir atada con un sentido lógico” aclaró el funcionario. Sin embargo, se prevee la realización de actividades culturales en espacios más reducidos e incluso al aire libre.

Luego de mantener reuniones con diferentes actores de la cultura local, desde la Secretaría de Gestión Pública se tomaron una serie de medidas para ayudar a este sector. “Tuvimos más de 350 pedidos de beneficios, y ya han empezado a salir algunos beneficios a los sectores más golpeados por la pandemia. Hay un gran equipo trabajando, tengo trabajando al equipo para armar lo que va a ser esta temporada de invierno. Decidimos enfocarnos a darle contención a los artistas y la cultura local. Vamos a hacer intervenciones vía streaming”, expresó Soler.

Con estas nuevas medidas de apertura, el sector de hotelería y turismo tiene grandes expectativas para trabajar esta temporada. Sobre este tema, el funcionario expresó: “La realidad es que la gente tiene la necesidad de salir después de estar muchos meses en su casa. Creemos que Alta Gracia no va a ser la excepción y que vamos a tener muchas visitas de los habitantes de la provincia. Nuestra ciudad tiene una gran riqueza en espacios verdes. Además, estamos ansiosos de abrir las puertas de todos los museos para los visitantes“.