Hernán Stelzer: “Estoy muy contento y con muchas ganas de comenzar mi función”

En el día de ayer la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó el pliego del abogado local y ex Presidente del Colegio de Abogados de Alta Gracia Hernán Stelzer para convertirse en Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 53ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial de la Ciudad de Córdoba. “Estoy muy contento y con muchas ganas de comenzar mi función”, expresó Stelzer esta mañana a la 88.9.

Para culminar con las formalidades, el Gobernador Llaryora debe firmar el decreto para que se publique el Boletín Oficial de la Provincia y luego el Tribunal Superior de Justicia convocará a Stelzer a “prestar servicio” en el Juzgado. De manera no oficial esto ocurriría a partir de julio según explicó Stelzer. “Este proceso inició en febrero de 2022 cuando me inscribí para rendir concurso para el cargo que consistió en realizar un examen escrito dictando sentencia sobre un caso. Cuando me dieron la nota me alegré pero no dejé de tomarlo humildemente”, manifestó.

“En el año 2019 me recibí y matriculé pero antes fui pasante un año y medio en Alta Gracia junto al Dr Granda Ávalos (Carlos) y al Dr Claudio Lasso. Cuando rendí el concurso fui el único abogado litigante que quedó, el proceso fue transparente y la entrevista ante los miembros de la Magistratura también”, subrayó.

“Un Juez no solamente que debe conocer el derecho sino también tener “habilidades blandas” para resolver pensando en la sociedad como conjunto y mirando hacia el futuro”. “Si tengo que poner ejemplos desde lo técnico nombro a la Dra Zalazar (Claudia) que es camarista y al Dr Federico Ossola, también camarista y Profesor de Obligaciones y Daños en la Facultad, pero también de lo técnico y humano reconozco a Claudio Lasso y a la Dra Vigilanti (Graciela) de Alta Gracia”, sentenció Stelzer.