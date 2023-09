Hernández Maqueda: «Mariano Vera le está haciendo saber a la gente de Alta Gracia que el Tribunal de Cuentas existe»

Gregorio Hernández Maqueda, legislador provincial electo y autoridad de la Coalición Cívica ARI, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre la campaña nacional y local.

«Creo que la gente en Córdoba ha sido muy clara: de los 40 años de democracia, 20 nos han hegemonizado, salvo los 4 años que fuimos gobierno, la peor versión del peronismo que son el kirchnerismo, esta familia que vino de Santa Cruz para nunca irse, esa etapa hay que cerrarla. Espero que Sergio Massa sea la fuerza menos votada. Si creo también que es muy tentador tras estos números de inflación y esta crisis de inseguridad, irse hacia el otra versión extrema del populismo, en este caso de la derecha. Eso me gusta marcar en Córdoba: no hay problema con los votos de Massa pero mucha gente que estaba con nosotros, sabiendo que esta no era la definitiva, votó a Milei. Creo que hay que volver a la raíz de cómo se puede salir de esta situación: si en 2015 dijimos que no nos alcanzó ni el tiempo ni el poder, imagínense que puede hacer Milei que no tiene el arte práctico para gobernar ni los apoyos políticos. Las reformas que propone no tienen ningún sentido. La única propuesta seria para cambiar, es la de Patricia Bullrich» aseguró el referente con respecto a la coyuntura nacional.

Siguiendo con la temática, opinó: «Cuando tenés una enfermedad grave como tiene la Argentina, vas con el médico que tiene más experiencia, que es el más honesto, que te va a decir la verdad y que va a tener la capacidad de curarte, por eso no entiendo como vamos a caer bajo el hechizo de un brujo como Milei. Lo que hace no es nuevo, es demagogia: le dice al pueblo lo que quiere escuchar. Con decirlo, no solucionamos ningún problema. Juntos por el Cambio tiene hoy una candidata política, que ha militado toda la vida, que tiene carácter, fue ministra de los gobienros no peronistas, hay pocas personas experimentadas como ella que haya visto los errores y aciertos de cerca. Tiene una propuesta superadora. Por más que estemos mal y desesperados con este gobierno corrupto de Cristina (Fernández de Kirchner) e ínútil por parte de Alberto (Fernández), que esa sed de venganza, que esa frustación no la canalicemos hacia otra frustación votando a Milei o tirar el voto votando a Schiaretti. Hay que pensar friamente y pensar que la única forma de salir es votando a la alternativa que es Patricia Bullrich, la más preparada para combatir la inseguridad y el narcotráfico».

«Tenemos que hacer docencia cívica: por fortuna en democracia se puede votar a quien uno quiera, pero eso no te asegura que sus promesas se puedan cumplir. El poder del gobierno se debe organizar para no volvernos una dictadura. El autorismo que propone Milei es anular la Constitución Nacional, que es la columna vertebral del país y todos los valores. No se combate la violencia con más violencia. Se lo digo a los empresarios que piensan que se van a salvar, sino hay ley, seguridad jurídica, no hay derechos de propiedad, no hay derechos de acumular, de crecer» detalló Hernández Maqueda.

A nivel local, el funcionario apoyó la candidatura de Mariano Vera Ternasky a Tribuno de Cuentas en la lista de «Juntos por Alta Gracia». «Va a ser el mejor Tribuno de Cuentas de toda Córdoba. Conozco todos los pueblos de la provincia y no he conocido ningún referente con la vocación de servicio que tiene Mariano Vera. Sin ningún desprecio hacia otro candidato, habitualmente esa parte de la lista se llena con alguno que no entró en otro tramo, con algún descarte. En este caso, es un puesto muy importante porque es elegido con mandato popular y es para controlar el gasto público y va a defender el dinero de cada vecino. Estoy orgulloso de su crecimiento y de su compromiso, corazón, mente y alma puestos allí».